Бюджетная модель от GM вдвое дешевле Дастера вышла на рынок. Фото
Новый Wuling Hongguang 2025 года от GM представили официально как практичную бюджетную модель. Автомобиль для большой семьи вышел на рынок вдвое дешевле кроссовера Рено Дастер.
О машине стало известно Autohome. Две компании (SAIC и General Motors) давно сотрудничают и разрабатывают бюджетные модели в Китае. Дешевый минивэн Wuling Hongguang – очередной результат совместной работы.
Дизайн вышел вполне спокойным. Это необычно видеть сегодня, когда даже бюджетные семейные модели пытаются сделать агрессивными и "спортивными" снаружи. И дешевизну модели скрыть не удалось.
С длиной кузова 4515 мм (колесная база равна 2850 мм), шириной 1725 мм и высотой 1790 мм автомобиль предлагает практичный салон на 5 и 7 мест.
Сперва покупателям предложили полностью электрический вариант с запасом хода около 300 км. Теперь появился бензиновый 1,5-литровый двигатель в составе гибридной модификации с электромотором на 100 сил. Цена Wuling Hongguang – от 10 000 долларов.
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