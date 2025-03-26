Бюджетная модель Hyundai удивила своим видом. Фото

Новый бюджетный кроссовер Hyundai Inster 2025 модельного года с электрической силовой установкой отправился в продажу как стильный и недорогой автомобиль нового формата. Hyundai Insteroid – неожиданное экстремальное продолжение этой стильной модели.

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Пока Hyundai Insteroid 2025 года является концептом, но производитель наверняка хочет изучить реакцию и, возможно, потенциальный спрос на такую новинку. Подробности стали известны Carscoops.

Несмотря на затемненные тизерные фото Hyundai Insteroid, которые не раскрывают дизайн автомобиля полностью, мы видим отличия от стандартного электрокара. Внимание привлекают расширенный кузов, другие бамперы, передний сплиттер и огромное антикрыло сзади. Очевидно, в Hyundai хотели, чтобы мы все это заметили.

Стандартная бюджетная модель Hyundai почти полностью унаследовала дизайн дешевого кроссовера Casper. Изменили разве что светотехнику, бамперы и колесные диски.

Мощность электромотора составляет 97 и 115 л.с. в зависимости от выбранной модификации. Запас хода – 300 км от батареи емкостью 42 кВтч и 355 км от блока на 49 кВтч. Цена Hyundai Inster – менее 25 000 евро.

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