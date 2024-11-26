Быстрые и комфортабельные: какие авто-купе самые лучшие

Купе – это всегда элегантный и стильный выбор авто. Однако нередко привлекательная машина может похвастаться и незаурядным техническим совершенством.

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Лучшие купе предлагают производительность, динамику и внешний вид спортивного автомобиля, но с дополнительной дозой практичности. Поскольку этот тип авто часто имеет больше места для багажа и комфортабельные салоны, а также лучшую защиту от непогоды. Издание Autoexpress составило список лучших купе даже за достаточно разумные деньги.

Porsche 911

Во многом Porsche 911 – это суперкар, по крайней мере, с точки зрения производительности, предлагаемой моделями с более высокими характеристиками. Это также легенда, узнаваемая с первого взгляда. Однако, несмотря на невероятную производительность – даже в базовой комплектации Carrera 2WD это очень быстрое авто. А еще 911 гораздо практичнее, чем большинство своих конкурентов. Это настоящий четырехместный автомобиль, который, к тому же, предлагает приличное место для багажа. Однако такая машина – удовольствие не из дешевых.

BMW 4 серии

BMW 4 серии – это автомобиль, созданный по шаблону, который в известной степени потерял свою популярность. Впрочем, этой модели это только придает популярности. Основанная на платформе седана 3 серии, 4 серия предлагает как кузов купе, так и комплектацию с откидным верхом. Это стильный и разумно габаритный автомобиль с элитным салоном и хорошим выбором надежных двигателей, а именно 182-сильным 2,0-литровым четырехцилиндровым агрегатом в 420i или мягким гибридом с двумя турбонагнетателями 3,0 в 272-сильном 440i XDrive. Цену на такое авто называют одной из лучших в сегменте.

Alpine A110

Если когда-либо автомобиль и становился мгновенно классикой, то это был Alpine A110. Воспроизведенная в 2017 году легенда Renault от Alpine стала первой в ряде ретро-моделей, появившихся у французского производителя. Она так же красива и поразительна, как и оригинал. Однако этот отличный внешний вид предлагает определенный компромисс. Двухместная кабина уютная, а вот положение водителя в ней на любителя, к тому же сенсорный экран называют неудобным и нечувствительным. Багажное пространство также ограничено двумя отсеками, ни один из которых не особенно просторен. Однако ощущения от управления A110 совершенно фантастичны. Даже несмотря на то, что вы будете знать, что ее 1,8-литровый турбированный двигатель не особенно экономичен.

Porsche 718 Cayman

Если вы не можете позволить себе 911, но по-прежнему хотите Porsche с задним расположением двигателя и классическим профилем купе, то 718 Cayman именно для вас. Цена стандартной комплектации на данную модель вполне приятна. И при этом вы получаете все классические преимущества Porsche – кабину с плоским полом, низкую посадку водителя, точный руль, отличную управляемость и впечатляющее качество сборки. Даже модель начального уровня с 2,0-литровым оппозитным четырехцилиндровым двигателем имеет мощность 296 л. с., но если вам нужна модель с шестью цилиндрами в лучших традициях Porsche, она также предлагает 4,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель.

BMW 2 серии

Как ни странно, но одно из самых доступных купе на рынке несет на себе знак BMW. Речь идет о 2 серии. Начальная версия с 2,0-литровым двигателем достаточно резвая и предлагает 182 л.с., в то время как литровый M240i M Sport XDrive поставляется с полным приводом и 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с двумя турбонагнетателями, продуцирующими 272 л. с. Это отличный для вождения автомобиль, стильный, а его компактные размеры делают его полезным для тех, кто живет в городе, однако хочет иметь резвое авто. Единственный недостаток – нехватка внутреннего пространства и места для багажа.

Porsche Taycan

Стильное купе может быть и практичным, как доказывает Porsche Taycan. Четырехдверный GT немецкой компании – это роскошное электрическое суперкупе с превосходным качеством сборки и ярким стилем, сочетающимся с удивительно экономными эксплуатационными затратами. Автомобиль начального уровня имеет аккумулятор емкостью 79,5 кВтч и запас хода около 410 км, но если вы купите Performance Battery Plus с его блоком на 93,5 кВтч, то вы увеличите его до 505 км (WLTP) для модели 300 кВт или 575 км для версии 320 кВт. Однако с увеличением возможностей быстро растут и цены.

Audi e-tron GT

Флагманский Audi e-tron GT был создан, чтобы выделиться среди остальной электрической линейки бренда и никогда не продавался в больших объемах. К тому же, немецкая компания контролировала стоимость перепродажи, ограничивая поставки. Импорт прекратился в 2024 году, но есть ряд моделей, которые все еще доступны на складе, если вы хотите получить новую машину. И за свои деньги вы получаете действительно особый автомобиль с топовой технологической начинкой. Электродвигатель мощностью 500 л. с. невероятно быстрый – обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч всего за 2,8 секунды в комплектации RS.

Mercedes CLE

Этот очень красивый автомобиль считают более элегантной альтернативой BMW 4 серии. Он также прекрасно собран, но стоит дороже немецкого конкурента. Это компактное представительское купе в традиционном стиле с отличным интерьером и достойным уровнем технологий. В то время как выбор трансмиссии включает в себя мягкие гибридные бензиновые модели, которые предлагают наилучшее соотношение цены и качества. Недостаток состоит в том, что они могут быть дорогими в эксплуатации. Базовая четырехцилиндровая модель в основном довольно резвая, тогда как модели AMG Line отличаются некоторыми умными деталями стиля и более спортивной настройкой подвески.

Ford Mustang

Ни один список лучших купе не был бы полным без одного из самых выдающихся автомобилей всех времен – культового Ford Mustang. Однако речь идет не об электрической, а традиционной модели с задним приводом и двигателем V8. Это потрясающее авто, учитывая его комплектацию и производительность, с 450-сильным 5,0-литровым V8 под капотом, шестиступенчатой механической коробкой передач и временем разгона до 100 км/ч всего за 4,8 секунды. Конечно, это динозавр по сравнению с большинством современных купе, но поклонники маслкаров не хотели бы что-либо менять. Большие спортивные купе с двигателем V8 в наши дни редки, и Mustang является одним из последних представителей вымирающей породы.

Mercedes CLA

С последним поколением A-класса Mercedes привлек новое поколение покупателей ценой, которая способна конкурировать с несколькими моделями, а также интересной линией предложений их покупки. Это сработало. CLA – это ответвление A-класса, а значит он использует ту же платформу и широкий спектр двигателей и предлагает такие цены, которые делают его очень привлекательным. Компромисс состоит в том, что CLA не является чем-то исключительным с точки зрения его динамических возможностей или комплектации, и вам придется потратиться на более высокую линейку, чтобы получить автомобиль с действительно хорошими характеристиками.

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