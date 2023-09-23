Были лучше, чем все помнят: авто из 90-х, на которые не обращали должного внимания: фото

90-е годы были ключевыми для автомобильного мира. Это было время, когда большинство производителей автомобилей простились с прямыми линиями и квадратной архитектурой и открыли утонченный элегантный стиль. Потребители отошли от семейных седанов и начали активно покупать SUV.

Двигатели под капотами стали более совершенными и надежными. 1990-е годы создали такие автомобильные легенды как Toyota Supra, R34 Nissan GT-R, Mazda Miata, Acura NSX. Издание Top Speed составило рейтинг недооцененных авто с 90-х.

Nissan B13 Sentra SE-R

Годы производства: 1991-1994

Конфигурация: Inline-Four

Мощность: 140 лошадиных сил

Компактный B13 Sentra SE-R стал подлинным хитом в начале 90-х. Под капотом находится четырехрядная силовая установка SR20DE, выдающая 140 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

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Форд Thunderbird Super Coupe (SC)

Годы производства: 1989 – 1995

Конфигурация: V-6

Мощность: от 210 до 230 лошадиных сил

Когда в 1989 году Ford представил 10-е поколение, многие просто не поняли, почему Ford Thunderbird Super Coupe склонился к спортивному стилю или маслкара. Производители автомобилей сделали выбор в пользу более стильных плавных линий, но это не понравилось потребителям. Базовый Thunderbird имел посредственную мощность 140 лошадиных сил, тогда как Thunderbird Super Coupe поставлялся с 3,8-литровым двигателем V-6 с наддувом, который выдавал 210 лошадиных сил.

Ford Taurus SHO

Годы производства: 1989 – 1999

Конфигурация: V-6 (первое и второе поколение) V-8 (третье поколение)

Мощность: от 220 до 234 лошадиных сил

Ford Taurus (SHO, аббревиатура от Super Hight Output), появился из-за желания Ford иметь спортивный седан, который мог бы идти бок о бок с BMW M5. С поразительной мощностью в 220 лошадиных сил SHO смог разогнаться до 100 км в час за 6,6 секунды. Эволюция SHO продолжалась во время его третьего поколения, получившее 3,4-литровый V-8, выдающий 234 лошадиные силы.

Mercury Cougar

Годы производства: 1989-1997, 1999-2002

Конфигурация: V-6 и V-8 (седьмое поколение)

Мощность: от 140 до 210 лошадиных сил (седьмое поколение) от 125 до 170 лошадиных сил (восьмое поколение)

Mercury Cougar был одним из лучших вариантов в 1960-х до середины 1970-х годов. Седьмое поколение Cougar (1989-1997) выпускалось как купе с двигателем V-6 или V-8 на выбор. Он вышел в комплектации LS, ориентированной на роскошь. Mercury Cougar 1999 года выпускался в двух комплектациях с мощностью от 125 до 170 лошадиных сил. Последняя модель Cougar 1990-х годов не завоевала популярность на рынке.

Suzuki X-90

Годы производства: 1996-1998

Конфигурация: Inline-Four

Мощность: 95 лошадиных сил

1990-е годы были периодом, когда автопроизводители рисковали экспериментировать с разными стилями автомобилей. Оснащенный 1,6-литровым четырехрядным двигателем, он производил всего 95 лошадиных сил. Suzuki X-90 выпускался как с задним приводом, так и с полным приводом и выбором между четырехступенчатой автоматической или пятиступенчатой механической коробкой передач.

Subaru SVX

Годы производства: 1992-1997

Мощность: 230 лошадиных сил

Автомобиль может похвастаться аэродинамическим дизайном, шикарным салоном, шестицилиндровой силовой установкой и системой полного привода. Под капотом SVX находится 3,3-литровый V-6, выдающий 230 лошадиных сил в сочетании с четырехступенчатой автоматической коробкой передач.

Mitsubishi Eclipse GSX

Годы производства: 1990-1994, 1995-1999

Конфигурация: Inline Four

Мощность: 195 лошадиных сил (первое поколение) 210 лошадиных сил (второе поколение)

В 90-е появились первые поколения Mitsubishi Eclipse GSX. Первое поколение GSX приводилось в действие 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом, развивавшим 195 лошадиных сил. GSX второго поколения получил полный редизайн и большую мощность.

Mitsubishi Galant VR-4

Годы производства: 1987-1992, 1993-1996, 1996-2002

Конфигурация: Inline Four

Мощность: 195 лошадиных сил

Большинство автолюбителей назовут Lancer Evolution одним из самых лучших японских спортивных автомобилей всех времен. Viscous Realtime 4WD или VR-4 была топовой моделью Galant в течение шестого-восьмого поколений.

Isuzu Impulse RS

Годы производства: 1991-1992

Конфигурация: Inline Four

Мощность: 160 лошадиных сил (версия RS)

Первое поколение Isuzu Impulse (Piazza) было создано известным автомобильным дизайнером Джорджетто Джуджаро. Хэтчбэк Impulse вышел на рынок США в 1990 году, но его 130 лошадиных сил и 102 фунт-фут крутящего момента от четырехрядного двигателя было недостаточно, чтобы захватить потребителей.

Mazda MX-3 V6

Годы производства: 1992-1996

Конфигурация: V-6

Мощность: 130 лошадиных сил

Двухдверный хэтчбек имел небольшой блок V-6 под капотом, производивший 130 лошадиных сил. В сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач 1,8-литровый двигатель может развить автомобиль до максимальной скорости 200 км/ч.

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