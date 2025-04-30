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Будущее дешевых автомобилей опять под вопросом: тарифы Трампа изменились

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
915
Volkswagen Taos

Президент США Дональд Трамп ввел крупные тарифы в размере 25% на новые автомобили в США, произведенные за пределами страны. Только появилась надежда на отмену этих ставок, тарифы вновь изменили и поставили доступность машин под вопрос.

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Не секрет, что тарифы Трампа влияют на рост цен. Эксперты отрасли прогнозируют подорожание самых дешевых машин в диапазоне от 4000 до 12 000 долларов. По информации Carscoops, теперь производители получат скидку на пошлины. А полностью от тарифов освободят только те модели, которые минимум на 85% произведены в США.

На какие недорогие автомобили влияют тарифы США:

  • Acura ADX;
  • Chevrolet Blazer;
  • Chevrolet Equinox;
  • Chevrolet Equinox EV;
  • Ford Bronco Sport;
  • Ford Maverick;
  • Ford Mustang Mach-E;
  • GMC Terrain;
  • Honda CR-V Hybrid;
  • Honda Civic Sedan;
  • Honda HR-V;
  • Hyundai Tucson;
  • Hyundai Santa Fe;
  • Kia K4;
  • Mazda CX-30;
  • Mazda 3;
  • Nissan Kicks;
  • Nissan Sentra;
  • Nissan Versa;
  • Toyota RAV4;
  • VW Jetta;
  • VW Taos;
  • VW Tiguan.
Nissan Kicks

В списке представлены автомобили, которые производят в Мексике и Канаде и продают в США. Это наиболее чувствительные к тарифам модели, ведь они очень популярны на рынке. Однако пошлины предусмотрены для всех зарубежных машин – в том числе европейских, японских и корейских.

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