Будущее дешевых автомобилей опять под вопросом: тарифы Трампа изменились
Президент США Дональд Трамп ввел крупные тарифы в размере 25% на новые автомобили в США, произведенные за пределами страны. Только появилась надежда на отмену этих ставок, тарифы вновь изменили и поставили доступность машин под вопрос.
Не секрет, что тарифы Трампа влияют на рост цен. Эксперты отрасли прогнозируют подорожание самых дешевых машин в диапазоне от 4000 до 12 000 долларов. По информации Carscoops, теперь производители получат скидку на пошлины. А полностью от тарифов освободят только те модели, которые минимум на 85% произведены в США.
На какие недорогие автомобили влияют тарифы США:
- Acura ADX;
- Chevrolet Blazer;
- Chevrolet Equinox;
- Chevrolet Equinox EV;
- Ford Bronco Sport;
- Ford Maverick;
- Ford Mustang Mach-E;
- GMC Terrain;
- Honda CR-V Hybrid;
- Honda Civic Sedan;
- Honda HR-V;
- Hyundai Tucson;
- Hyundai Santa Fe;
- Kia K4;
- Mazda CX-30;
- Mazda 3;
- Nissan Kicks;
- Nissan Sentra;
- Nissan Versa;
- Toyota RAV4;
- VW Jetta;
- VW Taos;
- VW Tiguan.
В списке представлены автомобили, которые производят в Мексике и Канаде и продают в США. Это наиболее чувствительные к тарифам модели, ведь они очень популярны на рынке. Однако пошлины предусмотрены для всех зарубежных машин – в том числе европейских, японских и корейских.
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