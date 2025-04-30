Будущее дешевых автомобилей опять под вопросом: тарифы Трампа изменились

Президент США Дональд Трамп ввел крупные тарифы в размере 25% на новые автомобили в США, произведенные за пределами страны. Только появилась надежда на отмену этих ставок, тарифы вновь изменили и поставили доступность машин под вопрос.

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Не секрет, что тарифы Трампа влияют на рост цен. Эксперты отрасли прогнозируют подорожание самых дешевых машин в диапазоне от 4000 до 12 000 долларов. По информации Carscoops, теперь производители получат скидку на пошлины. А полностью от тарифов освободят только те модели, которые минимум на 85% произведены в США.

На какие недорогие автомобили влияют тарифы США:

Acura ADX;

Chevrolet Blazer;

Chevrolet Equinox;

Chevrolet Equinox EV;

Ford Bronco Sport;

Ford Maverick;

Ford Mustang Mach-E;

GMC Terrain;

Honda CR-V Hybrid;

Honda Civic Sedan;

Honda HR-V;

Hyundai Tucson;

Hyundai Santa Fe;

Kia K4;

Mazda CX-30;

Mazda 3;

Nissan Kicks;

Nissan Sentra;

Nissan Versa;

Toyota RAV4;

VW Jetta;

VW Taos;

VW Tiguan.

В списке представлены автомобили, которые производят в Мексике и Канаде и продают в США. Это наиболее чувствительные к тарифам модели, ведь они очень популярны на рынке. Однако пошлины предусмотрены для всех зарубежных машин – в том числе европейских, японских и корейских.

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