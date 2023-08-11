Большой новый Peugeot оценили всего в 22 000 долларов: фото и детали

Большой седан Peugeot 508 L показали в обновленном виде для 2023 модельного года. Крупный автомобиль оказался доступным – немногим более 22 000 долларов за базовый вариант.

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Появились детали и фото Peugeot 508 L в рестайлинговом виде. О модели сообщили на сайте автопроизводителя. Седан получился недорогим, даже несмотря на размеры и оснащение.

Длина кузова – 4870 мм при колесной базе в 2848 мм, ширина равна 1855 мм, а высота составляет 1455 мм. Дизайн освежили в соответствии с актуальным корпоративным стилем компании – узкая светотехника, крупная решетка, новый логотип.

В оснащении предлагаются современные опции. Система ночного виденья, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, электропривод крышки багажника, панорамная крыша.

Двигатель только один. Бензиновый четырехцилиндровый турбомотор объемом 1,8 л выдает 211 л.с. мощности. Агрегат сочетается с 8-ступенчатой автоматической КПП.

Цена Peugeot 508 L 2023 модельного года варьируется в диапазоне от 22 600 до 28 700 долларов в зависимости от выбранного оснащения.

Напомним, OBOZREVATEL ранее уже рассказывал о дешевом, крупном и довольно футуристичном кроссовере от General Motors.