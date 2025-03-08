Безопасность на самом высоком уровне: какие авто лучше всего подойдут молодым водителям
Выбор первого автомобиля – задача, требующая тщательного подхода. Например, такие модели как Honda Civic, Toyota Corolla, Subaru Impreza предлагают отличный баланс между безопасностью, затратами на эксплуатацию и надежностью. Среди кроссоверов Chevrolet Trailblazer, Mazda CX-5, Toyota RAV4 стали лидерами благодаря экономичности и высоким показателям безопасности.
Компания iSeeCars провела детальное исследование, определив самые лучшие автомобили в этом сегменте. Эксперты обнародовали рейтинг транспортных средств, наиболее подходящих для молодых водителей.
Главным критерием исследования стала безопасность автомобиля. В рейтинг вошли модели, получившие высокие оценки от Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) и Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS). Автомобиль должен получить не менее 9 баллов по шкале безопасности iSeeCars (из 10 возможных), что гарантирует его соответствие самым строгим стандартам.
В перечень были включены только модели со следующими характеристиками:
- Стоимость нового или подержанного авто не превышает 50 000 долларов.
- Ограниченная мощность двигателя (не более 500 лошадиных сил), исключающая высокопроизводительные спортивные автомобили.
- Автомобили не старше 5 лет, чтобы гарантировать наличие современных систем безопасности, таких как автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон и предупреждение о выезде из полосы движения.
- Отсутствие больших автомобилей, трехрядных внедорожников и микроавтобусов. Исследования показали, что большое количество пассажиров подросткового возраста повышает риск аварий, а большие автомобили имеют более низкую топливную эффективность.
- Исключение субкомпактных автомобилей и кабриолетов, имеющих некоторые структурные недостатки во время аварий.
Современные автомобили оснащены передовыми технологиями, которые помогают не только избежать аварий, но и повышают комфорт вождения. Например:
- системы автоматического экстренного торможения снижают риск столкновений;
- предупреждение о выезде из полосы движения и мониторинге слепых зон повышают безопасность на трассе и в городских условиях;
- встроенные точки доступа Wi-Fi позволяют родителям отслеживать местонахождение автомобиля, а в случае аварии система автоматически вызовет экстренные службы.
Лучшие автомобили для молодых водителей
Лучшие компактные внедорожники:
- Honda CR-V: 9/10;
- Toyota RAV4: 9/10;
- Subaru Forester: 9/10.
Лучшие компактные автомобили:
- Mazda Mazda3 (седан): 10+10;
- Mazda Mazda3 (хэтчбек): 10/10;
- Honda Civic: 10/10.
Лучшие автомобили среднего размера :
- Honda Accord: 10/10;
- Toyota Camry: 9/10;
- Subaru Legacy: 9-10.
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