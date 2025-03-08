Безопасность на самом высоком уровне: какие авто лучше всего подойдут молодым водителям

Выбор первого автомобиля – задача, требующая тщательного подхода. Например, такие модели как Honda Civic, Toyota Corolla, Subaru Impreza предлагают отличный баланс между безопасностью, затратами на эксплуатацию и надежностью. Среди кроссоверов Chevrolet Trailblazer, Mazda CX-5, Toyota RAV4 стали лидерами благодаря экономичности и высоким показателям безопасности.

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Компания iSeeCars провела детальное исследование, определив самые лучшие автомобили в этом сегменте. Эксперты обнародовали рейтинг транспортных средств, наиболее подходящих для молодых водителей.

Главным критерием исследования стала безопасность автомобиля. В рейтинг вошли модели, получившие высокие оценки от Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) и Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS). Автомобиль должен получить не менее 9 баллов по шкале безопасности iSeeCars (из 10 возможных), что гарантирует его соответствие самым строгим стандартам.

В перечень были включены только модели со следующими характеристиками:

Стоимость нового или подержанного авто не превышает 50 000 долларов.

Ограниченная мощность двигателя (не более 500 лошадиных сил), исключающая высокопроизводительные спортивные автомобили.

Автомобили не старше 5 лет, чтобы гарантировать наличие современных систем безопасности, таких как автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон и предупреждение о выезде из полосы движения.

Отсутствие больших автомобилей, трехрядных внедорожников и микроавтобусов. Исследования показали, что большое количество пассажиров подросткового возраста повышает риск аварий, а большие автомобили имеют более низкую топливную эффективность.

Исключение субкомпактных автомобилей и кабриолетов, имеющих некоторые структурные недостатки во время аварий.

Современные автомобили оснащены передовыми технологиями, которые помогают не только избежать аварий, но и повышают комфорт вождения. Например:

системы автоматического экстренного торможения снижают риск столкновений;

предупреждение о выезде из полосы движения и мониторинге слепых зон повышают безопасность на трассе и в городских условиях;

встроенные точки доступа Wi-Fi позволяют родителям отслеживать местонахождение автомобиля, а в случае аварии система автоматически вызовет экстренные службы.

Лучшие автомобили для молодых водителей

Лучшие компактные внедорожники:

Honda CR-V: 9/10;

Toyota RAV4: 9/10;

Subaru Forester: 9/10.

Лучшие компактные автомобили:

Mazda Mazda3 (седан): 10+10;

Mazda Mazda3 (хэтчбек): 10/10;

Honda Civic: 10/10.

Лучшие автомобили среднего размера :

Honda Accord: 10/10;

Toyota Camry: 9/10;

Subaru Legacy: 9-10.

Ранее OBOZ.UA публиковал рейтинг самых мощных японских авто.

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