Без низкой цены и большого запаса хода: Tesla опять разочаровала

Эпатажная электрическая модель Tesla Cybertruck продолжает разочаровывать. Мало того, что у долгожданного пикапа не оказалось ни низкой цены, ни большого запаса хода, теперь у владельцев не осталось возможности произвести апгрейд, на который многие рассчитывали.

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Электрокар Tesla Cybertruck после премьеры в 2019 году обещали сделать дешевым. Когда модель показали в серийном варианте, цена EV увеличилась в 2 раза. По информации InsideEVs, в компании решили махнуть рукой на еще один важный аспект потенциального успеха модели, который пока не просматривается.

Пикап Tesla Cybertruck разочаровал не только ценой, но и запасом хода. Из-за того, что обещанных целевых показателей достичь не удалось, для атвомобиля разработали дополнительную батарею для установки в багажнике.

Блок Range Extender, который мог добавить около 200 км к запасу хода, решили продавать за 16 000 долларов в дополнение к минимальной цене Tesla Cybertruck 80 000 долларов (вместо изначальных 40 000).

Однако дополнительную батарею Range Extender убрали с сайта компании. Даже несмотря на то, что уже начали принимать предзаказы. Судя по всему, в компании решили отказаться от этого компонента.

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