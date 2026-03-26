Бензин не нужен: эксперты назвали 10 лучших электромобилей

Эксперты составили список 10 лучших электромобилей в 2026 году. У таких машин есть два очевидных плюса для экономных покупателей: EV не нужен бензин, и они намного дешевле на вторичном рынке.

Очевидно, что в список попали доступные модели электрокаров – автомобили этого сегмента быстро теряют цену с пробегом. Специалисты WhatCar назвали своих фаворитов.

Электрические модели медленно набирают популярность. Значит, на вторичном рынке растет предложение б/у электрокаров, среди эксперты выбрали лучших с точки зрения надежности, качества и оснащенности.

Лучшие электромобили с пробегом в 2026 году:

Tesla Model 3; Kia e-Niro; Volkswagen ID.3; Peugeot e-208; MG 5; Renault Zoe; Hyundai Kona Electric; Mini Electric; Fiat 500 Electric; Nissan Leaf.

В тройке лидеров – Tesla Model 3, кроссовер Kia e-Niro и хэтчбек Volkswagen ID.3. Это довольно популярные модели разных сегментов, которыми довольны и владельцы, и специалисты.

