Бензин не нужен: эксперты назвали 10 лучших электромобилей

Эксперты составили список 10 лучших электромобилей в 2026 году. У таких машин есть два очевидных плюса для экономных покупателей: EV не нужен бензин, и они намного дешевле на вторичном рынке.

Очевидно, что в список попали доступные модели электрокаров – автомобили этого сегмента быстро теряют цену с пробегом. Специалисты WhatCar назвали своих фаворитов.

Электрические модели медленно набирают популярность. Значит, на вторичном рынке растет предложение б/у электрокаров, среди эксперты выбрали лучших с точки зрения надежности, качества и оснащенности.

Лучшие электромобили с пробегом в 2026 году:

  1. Tesla Model 3;
  2. Kia e-Niro;
  3. Volkswagen ID.3;
  4. Peugeot e-208;
  5. MG 5;
  6. Renault Zoe;
  7. Hyundai Kona Electric;
  8. Mini Electric;
  9. Fiat 500 Electric;
  10. Nissan Leaf.

В тройке лидеров – Tesla Model 3, кроссовер Kia e-Niro и хэтчбек Volkswagen ID.3. Это довольно популярные модели разных сегментов, которыми довольны и владельцы, и специалисты.

