Бензин не нужен: эксперты назвали 10 лучших электромобилей
Эксперты составили список 10 лучших электромобилей в 2026 году. У таких машин есть два очевидных плюса для экономных покупателей: EV не нужен бензин, и они намного дешевле на вторичном рынке.
Очевидно, что в список попали доступные модели электрокаров – автомобили этого сегмента быстро теряют цену с пробегом. Специалисты WhatCar назвали своих фаворитов.
Электрические модели медленно набирают популярность. Значит, на вторичном рынке растет предложение б/у электрокаров, среди эксперты выбрали лучших с точки зрения надежности, качества и оснащенности.
Лучшие электромобили с пробегом в 2026 году:
- Tesla Model 3;
- Kia e-Niro;
- Volkswagen ID.3;
- Peugeot e-208;
- MG 5;
- Renault Zoe;
- Hyundai Kona Electric;
- Mini Electric;
- Fiat 500 Electric;
- Nissan Leaf.
В тройке лидеров – Tesla Model 3, кроссовер Kia e-Niro и хэтчбек Volkswagen ID.3. Это довольно популярные модели разных сегментов, которыми довольны и владельцы, и специалисты.
OBOZ.UA ранее рассказывал про долгожданный электромобиль Mercedes, у которого также появятся бензиновые двигатели.