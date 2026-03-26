Будущий бестселлер: самый дешевый внедорожник Mercedes показали вживую

Самый дешевый внедорожник Mercedes постепенно готовят к премьере как долгожданный автомобиль. Будущий бестселлер присоединится к линейке G-Class. Машину показали вживую.

Новый Mercedes Little G (рабочее название) показывает Carspotter Jeroen в YouTube. Немецкий внедорожник еще не дебютировал, однако вновь выехал на дороги для испытаний в качестве прототипа. Характерный дизайн уже очевиден.

Ранее сообщалось, что внедорожник Mercedes разрабатывают исключительно как электромобиль. Затем стало известно, что гибридные варианты с ДВС в линейке тоже появятся.

Гибридные силовые установки достанутся от новой модели Mercedes CLA. А запас хода полностью электрической модификации ожидается на уровне 700 км в топовом исполнении.

Медиа уже сообщали, что для внедорожника готовят полностью новую рамную платформу. То есть идеологически автомобиль будет очень близок к полноразмерному Mercedes G-Class и получится настоящим внедорожником классической конструкции. Но окажется компактнее, дешевле и получит уникальные компоненты.

OBOZ.UA ранее сообщал про долгожданную бюджетную модель VW.