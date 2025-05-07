Ажиотажный кроссовер Renault показали в подробностях на фото

Новый кроссовер Renault R4 2026 (также известен как Renault 4 E-Tech) – бюджетная модель нового поколения. Электрокар для модного современного сегмента оказался популярным и вызвал настоящий ажиотаж. Модель подробно показали на новых фото.

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OBOZ.UA напоминает, что машину уже рассекретили официально и отправили в продажу. Силуэт модели Renault 4 E-Tech 2026 отсылает к знаменитому классическому хэтчбеку Renault 4L 60-х годов ХХ столетия.

Спереди – лаконичная глянцевая панель черного цвета и аккуратные фары. Электромобиль Renault 4 получил неокрашенные пластиковые детали на бамперах, которые подчеркивают его внедорожный характер. Но это все же компактный городской кроссовер с длиной кузова 4,14 м.

Компания ранее намекала на запас хода около 400 км. Так и получилось – топовый вариант мощностью 150 л.с. оснащается батареей емкостью 52 кВтч. Базовое исполнение получило 120 сил и 40-киловаттный блок с запасом хода 300 км.

Цена Renault 4 E-Tech 2026 модельного года – 29 990 евро за базовый вариант. Также в линейке планируется фургон в роли легкого коммерческого автомобиля.

Как уже рассказывал OBOZ.UA, новый кроссовер от Renault удивил низким расходом топлива.