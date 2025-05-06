Самый практичный Duster 2025 года удивил низким расходом топлива. Фото

В 2025 году на рынок выйдет экономичный кроссовер Dacia Bigster, который фактический является самым практичным исполнением Renault Duster с более просторным салоном. Автомобиль удивил низким расходом топлива.

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Подробности стали известны Motor.es. Речь идет о модели Dacia Bigster mild hybrid-g 140. Это гибридный кроссовер с "мягкой" электрификацией. Расход топлива Dacia Bigster в такой модификации составляет примерно 5,5 л/100 км в комбинированном режиме.

Вся гамма двигателей Dacia Bigster 2025 года:

бензиновый турбо 1,2 л (130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 155 л.с.).

Для усиления рыночных позиций автомобиль решили сделать еще мощнее в среднесрочной перспективе. В руководстве компании отмечают, что у покупателей бренда есть запрос на топовые варианты моделей Dacia. Около 70% машин отправляются к покупателям в хорошо оснащенных комплектациях.

Это значит, что в линейке есть место для нового флагмана. Для этого рассматривают 200-сильную гибридную установку от Renault Austral.

Интерес покупателей к таким машинами объясняют ростом цен на рынке. Сегодня к Dacia нередко обращаются те, кто уже не способен позволить себе новую модель других брендов. Цена Dacia Bigster 2025 – от 24 000 евро за базовый вариант.

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