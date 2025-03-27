Самый практичный кроссовер Citroen по цене Duster удивил багажником

Новая бюджетная модель Citroen C3 2025 года уже вышла на рынок по цене Renault Duster – в том числе в Украине. Это долгожданный автомобиль, который позиционируется как городская машина в стиле кроссовера. Теперь в линейке появился самый практичный вариант.

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Модель отличается ярким дизайном и широким ассортиментом модификаций. На сайте производителя рассказали про еще один вариант – фургон Citroen e-C3 Van. Это электрокар в грузовой модификации с удивительно вместительным багажником.

Полезный объем увеличился до 1,2 м3. Грузоподъемность составляет 494 кг. Этого достигли благодаря дополнительному пространству, которое образовалось вместо задних кресел.

Технические характеристики Citroen e-C3 Van 2025 года соответствуют стандартной электрической версии: 113 л.с., батарея 44 кВтч, запас хода 320 км. В полноценных пассажирских исполнениях новый Citroen C3 также предлагают с двигателем внутреннего сгорания (в том числе гибрид).

Цена Citroen e-C3 Van 2025 модельного года – от 18 000 евро.

Напомним, как уже сообщал OBOZ.UA ранее, Honda вывела на рынок новый недорогой кроссовер.