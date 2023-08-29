Автор Harley-Davidson показал доступный электрический транспорт. Фото

Недорогое электрическое транспортное средство под именем Fuell Fllow – результат работы одного из авторов мототехники Harley-Davidson, который ранее был в компании инженером. Пришло время заняться собственным проектом, который уже привлек много внимания.

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О новинке сообщили на официальном сайте Fuell. Новый Fllow – электрический мотоцикл. Его производство начнется в конце 2024 года.

При этом компания уже собрала предзаказы на модель на два года вперед. Запуск модели прошел успешно – компания привлекла три миллиона долларов инвестиций. Цена Fuell Fllow – всего 12 995 долларов.

Весит электрический мотоцикл 180 кг. Он оснащен моторами мощностью 15 и 47 л.с. в зависимости от модификации. Самый быстрый вариант разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с. Максимальная скорость составляет 140 км/ч.

Запас хода равен 240 км. Его обеспечивает небольшой батарейный блок емкостью 10 кВтч, который во время быстрой зарядки можно восполнить за 30 минут.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, новый китайский электромобиль оценили в 5000 долларов.