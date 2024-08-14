Автомеханик назвал худшие б/у машины, которые нельзя покупать
Сегодня б/у автомобили – самые востребованные машины на рынке. Особенно в Украине. Покупателей привлекают низкие цены и доступность запчастей, однако о проблемах думают не все. Но автомеханик уже предупредил о худших моделях.
Главное на вторичном рынке – за хорошей ценой заметить худший автомобиль из возможных и отказаться от его покупки. Механик Car Wizard с миллионом подписчиков проверил автомобили, которые есть сегодня в продаже на вторичке, и поделился своим экспертным мнением.
Эти автомобили из списка ниже к покупке не рекомендуются. Даже если попалась привлекательная цена. Напротив, низкая стоимость говорит об очень многом. В случае с этими моделями от покупки лучше отказаться.
Худшие б/у авто для покупки:
- Chevrolet Cruze 1.4T;
- Hyundai Sonata 2.4GDI;
- Nissan Rogue (с трансмиссией CVT);
- Nissan Titan XT (дизель 5.0);
- Mazda RX-8;
- Audi A8.
Автор отмечает, что все предложения ограничены ценой в диапазоне 5-15 тысяч долларов. То есть автомобили действительно доступные.
Однако покупать ни один из них нельзя. Даже если вам попалась максимально привлекательная сделка. У этих моделей "всплывают" частые поломки, а ремонт слишком дорогой и сложный.
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