Автомеханик назвал худшие б/у машины, которые нельзя покупать

Сегодня б/у автомобили – самые востребованные машины на рынке. Особенно в Украине. Покупателей привлекают низкие цены и доступность запчастей, однако о проблемах думают не все. Но автомеханик уже предупредил о худших моделях.

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Главное на вторичном рынке – за хорошей ценой заметить худший автомобиль из возможных и отказаться от его покупки. Механик Car Wizard с миллионом подписчиков проверил автомобили, которые есть сегодня в продаже на вторичке, и поделился своим экспертным мнением.

Эти автомобили из списка ниже к покупке не рекомендуются. Даже если попалась привлекательная цена. Напротив, низкая стоимость говорит об очень многом. В случае с этими моделями от покупки лучше отказаться.

Худшие б/у авто для покупки:

Chevrolet Cruze 1.4T;

Hyundai Sonata 2.4GDI;

Nissan Rogue (с трансмиссией CVT);

Nissan Titan XT (дизель 5.0);

Mazda RX-8;

Audi A8.

Автор отмечает, что все предложения ограничены ценой в диапазоне 5-15 тысяч долларов. То есть автомобили действительно доступные.

Однако покупать ни один из них нельзя. Даже если вам попалась максимально привлекательная сделка. У этих моделей "всплывают" частые поломки, а ремонт слишком дорогой и сложный.

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