Автогражданка для участников боевых действий: что изменилось для водителей в 2025 году

С 1 января 2025 года вступили в силу изменения в закон об обязательном страховании транспортных средств. Они коснутся и автомобилистов, участвовавших в боевых действиях.

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Теперь владельцы авто с удостоверениями УБД также должны оформлять автогражданку, однако для них установлены определенные льготы. Что изменилось объяснили в Военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины.

Там напомнили, что с 1 января 2025 начали применяться изменения в Законе Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств". Изменения касаются, в том числе, и автомобилистов с удостоверением УБД.

"Если раньше участники боевых действий освобождались от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, то сейчас автогражданку нужно оформлять. Вместо этого такая категория населения получит скидку. В частности, для них "размер страховой премии по внутреннему договору страхования уменьшается на 50%", – говорится в сообщении.

Впрочем, уточнили в Военной службе правопорядка, на скидку могут претендовать не все автомобилисты-ветераны. Определяющими станут несколько факторов.

"Скидка предоставляется по ТС, имеющему рабочий объем двигателя до 2500 куб. см или мощность электродвигателя до 100 киловатт и принадлежит участнику боевых действий на праве собственности, при условии управления таким ТС исключительно страхователем или лицом, также принадлежащим к льготным категориям, и использование транспортного средства без цели предоставления платных услуг по перевозке", – объяснили там.

При этом, если участник имеет несколько транспортных средств, уменьшение размера страховой премии применимо одновременно только в отношении одного ТС страхователя.

Напомним, ранее в Нацполиции опровергли информацию, что автогражданку будут якобы проверять с помощью камер.

Также в НБУ развенчали мифы о новом законе, в частности, что полисы сразу подорожают в 2-2,5 раза, а бумажные договоры станут недействительными. В Нацбанке утверждали, что эти опасения не соответствуют действительности – повышение цен будет умеренным, а переход на электронные полисы будет происходить постепенно.

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