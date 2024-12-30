Стоимость "автогражданки" вырастет в разы? В НБУ развенчали мифы о новом законе

С 1 января 2025 года вступает в силу новый закон об " автогражданке ", повлекший за собой появление нескольких мифов: вроде бы полисы сразу подорожают в 2-2,5 раза, а бумажные договоры станут недействительными. На самом деле, эти опасения не соответствуют действительности – повышение цен будет умеренным, а переход на электронные полисы будет происходить постепенно.

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О развенчании мифов написали в Национальном банке Украины (НБУ). Новый закон предусматривает ряд новшеств, которые существенно изменят правила на рынке автострахования.

Миф первый: "Автогражданка" подорожает в 2-2,5 раза

Распространенное мнение о стремительном росте цен на полисы "автогражданки" с начала 2025 года не соответствует действительности. Новый закон действительно подразумевает большую свободу для страховых компаний в формировании стоимости полисов, что будет зависеть от индивидуальной истории водителя. Повышение тарифов будет касаться преимущественно тех водителей, которые имеют негативную историю ДТП или принадлежат к группам риска, например из-за небольшого стажа вождения или проживания в крупных городах.

Однако, по оценкам НБУ, конкуренция на рынке автострахования сдержит существенный рост цен, который составит всего 25-30%. В то же время, льготные категории водителей и дальше будут иметь возможность оформлять полисы за половину их стоимости.

Миф второй: бумажные полисы станут недействительными

Еще один миф касается перехода в электронный формат договоров. Действительно, закон вводит электронные полисы, однако это произойдет постепенно. Окончательный переход на электронный формат ожидается только с 1 января 2026, что дает водителям достаточно времени для адаптации.

Бумажные договоры, заключенные к этой дате, будут оставаться в силе до истечения их срока действия. Такой переход позволит устранить многочисленные случаи мошенничества, связанные с фальшивыми бумажными полисами, и сделает процесс заключения договоров более прозрачным.

Миф третий: новый закон усложнит продажу полисов

Некоторые считают, что новые требования закона усложнят деятельность страховых компаний и ограничат доступность автогражданки. На самом деле, изменения направлены на борьбу с недобросовестными игроками рынка.

"Новый закон упорядочивает работу страховых посредников и прекращает практику полулегальной продажи полисов по ценам ниже рыночных. Это обеспечит равные условия конкуренции для всех компаний", – отметили в НБУ. Большинство страховщиков уже готовы выполнять новые требования и предлагать качественные услуги, что со временем повысит доверие клиентов к рынку автострахования.

Главные нововведения нового закона

Закон содержит ряд важных изменений, призванных приблизить украинский страховой рынок к европейским стандартам. Сейчас изменения таковы:

отмена коэффициента износа: теперь страховое возмещение будет покрывать стоимость ремонта автомобиля в состояние, в котором он находился до ДТП;

теперь страховое возмещение будет покрывать стоимость ремонта автомобиля в состояние, в котором он находился до ДТП; прямое урегулирование ущерба: водители смогут обращаться за выплатой непосредственно в свою страховую компанию, что ускорит процесс возмещения;

водители смогут обращаться за выплатой непосредственно в свою страховую компанию, что ускорит процесс возмещения; сокращение сроков выплат: решение о выплате должно быть принято в течение 90 дней с введением пени за нарушение этого срока;

решение о выплате должно быть принято в течение 90 дней с введением пени за нарушение этого срока; увеличение сумм выплат: уже с 1 января 2025 максимальные выплаты за вред жизни и здоровью возрастут до 500 тысяч гривен, а за вред имуществу – до 250 тысяч гривен;

уже с 1 января 2025 максимальные выплаты за вред жизни и здоровью возрастут до 500 тысяч гривен, а за вред имуществу – до 250 тысяч гривен; поддержка потерпевших: если страховщик потерял лицензию, возмещение будет осуществлять МТСБУ еще до завершения процедуры ликвидации компании.

Новые правила для международных поездок

Водителей, которые планируют поездки за границу, ждут изменения в использовании полиса "Зеленая карта". Согласно новым правилам:

полис начинает действовать только с начала суток, следующих после его оформления. Это значит, что оформлять страховку нужно заранее;

все страны системы "Зеленая карта" будут признавать электронные сертификаты, которые можно хранить в смартфоне;

страховые компании получают право самостоятельно определять стоимость полисов, что позволит водителям выбирать выгодные условия.

Новый закон делает автогражданку более гибким и эффективным инструментом защиты водительских прав и пострадавших в ДТП. Он направлен на устранение бюрократии, уменьшение мошенничества и введение европейских стандартов в страховании.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине налог не уплачивается только при даровании авто близким родственникам (первая и вторая степень родства). Во всех остальных случаях уплачивается 5% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора, а для нерезидентов – 18% и 1,5%.

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