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Aston Martin представил 680-сильный кабриолет DB12 Volante

Сергей Иванов
Авто Oboz
2 минуты
498
Aston Martin представил 680-сильный кабриолет DB12 Volante

Британская компания Aston Martin презентует на престижном автошоу в Монтерее свое новое детище – кабриолет DB12. Новинка получит мощный V8 от Mercedes-AMG.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. После недавней презентации купе DB12 компания Aston Martin подготовила новое поколение кабриолета на его базе. По традиции новинка получила обозначение DB12 Volante.

Aston Martin представил 680-сильный кабриолет DB12 Volante

Под капотом кабриолета расположился мощный двигатель V8, созданный специалистами Mercedes-AMG. 4-литровый V8 с двумя турбинами развивает мощность 680 л.с. (500 кВт). Вся эта мощь передается к задним колесам через 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию ZF, а реализовать потенциал силового агрегата помогает электронный дифференциал E-Diff. Кабриолет способен развивать скорость 325 км/ч, а на разгон до первой "сотни" ему требуется всего 3,7 секунды.

Aston Martin представил 680-сильный кабриолет DB12 Volante

Электропривод тента позволяет превратить закрытый автомобиль в открытый за 14 секунд на скорости до 50 км/ч. Специалисты компании немало потрудились над акустическим комфортом – мягкая крыша имеет 8-слойную конструкцию. Стандартный вариант тента имеет черный цвет, но в качестве опции можно выбрать красный, синий или двухцветный черный с серебристыми вставками. Для отделки салона можно выбирать классические деревянные вставки или углепластик. Кроме того, подразделение Q by Aston Martin может предложить индивидуальные варианты отделки и комплектации.

Aston Martin представил 680-сильный кабриолет DB12 Volante

Специалисты компании разработали собственную инфо-развлекательную систему с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем. Меломаны оценят аудиосистему Bowers & Wilkins с 11 динамиками (390 Ватт), а в качестве опции можно заказать вариант с 15 динамиками (1170 Ватт).

Автомобиль получил 21-дюймовые кованные колесные диски и резину Michelin Pilot S 5. Тормозную динамику обеспечивают тормозные диски диаметром 400 мм спереди и 360 мм – сзади. В качестве опции можно заказать карбоно-керамические механизмы, которые позволят снизить неподрессоренную массу на 27 кг.

Aston Martin представил 680-сильный кабриолет DB12 Volante

Официальный дебют Aston Martin DB12 Volante состоится на автошоу Monterey Car Week в Калифорнии. Производство запланировано на третий квартал года, а первые товарные экземпляры отправятся к покупателям до конца нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Aston Martin анонсировала самый мощный DBS 770 Ultimate.