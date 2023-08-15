Aston Martin представил 680-сильный кабриолет DB12 Volante

Британская компания Aston Martin презентует на престижном автошоу в Монтерее свое новое детище – кабриолет DB12. Новинка получит мощный V8 от Mercedes-AMG.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. После недавней презентации купе DB12 компания Aston Martin подготовила новое поколение кабриолета на его базе. По традиции новинка получила обозначение DB12 Volante.

Под капотом кабриолета расположился мощный двигатель V8, созданный специалистами Mercedes-AMG. 4-литровый V8 с двумя турбинами развивает мощность 680 л.с. (500 кВт). Вся эта мощь передается к задним колесам через 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию ZF, а реализовать потенциал силового агрегата помогает электронный дифференциал E-Diff. Кабриолет способен развивать скорость 325 км/ч, а на разгон до первой "сотни" ему требуется всего 3,7 секунды.

Электропривод тента позволяет превратить закрытый автомобиль в открытый за 14 секунд на скорости до 50 км/ч. Специалисты компании немало потрудились над акустическим комфортом – мягкая крыша имеет 8-слойную конструкцию. Стандартный вариант тента имеет черный цвет, но в качестве опции можно выбрать красный, синий или двухцветный черный с серебристыми вставками. Для отделки салона можно выбирать классические деревянные вставки или углепластик. Кроме того, подразделение Q by Aston Martin может предложить индивидуальные варианты отделки и комплектации.

Специалисты компании разработали собственную инфо-развлекательную систему с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем. Меломаны оценят аудиосистему Bowers & Wilkins с 11 динамиками (390 Ватт), а в качестве опции можно заказать вариант с 15 динамиками (1170 Ватт).

Автомобиль получил 21-дюймовые кованные колесные диски и резину Michelin Pilot S 5. Тормозную динамику обеспечивают тормозные диски диаметром 400 мм спереди и 360 мм – сзади. В качестве опции можно заказать карбоно-керамические механизмы, которые позволят снизить неподрессоренную массу на 27 кг.

Официальный дебют Aston Martin DB12 Volante состоится на автошоу Monterey Car Week в Калифорнии. Производство запланировано на третий квартал года, а первые товарные экземпляры отправятся к покупателям до конца нынешнего года.

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