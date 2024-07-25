Американцы создали очень дешевую альтернативу автомобилю: цена и фото

Новый американский Huffy Electric Green Machine – необычное и очень дешевое транспортное средство, которое поступило в продажу по цене 600 долларов. Этот трехколесный мопед похож на велосипед. Новинка является очень дешевой альтернативой автомобилям.

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О новинке сообщили детали на сайте производителя. У электрического байка нет педалей. Но конструкция Huffy Green Machine очень простая. Металлическая рама, большое колесо спереди, два маленьких колеса сзади, и руль от велосипеда.

Единственное кресла (для водителя) установлено низко, и его можно регулировать по горизонтали. Небольшой электромотор приводит в движение переднее колесо.

Мощность составляет 0,35 л.с. Максимальная скорость Huffy Green Machine – 26 км/ч. Батарейный блок неназванной емкости выполнен съемным, то есть его можно будет быстро заменить на полностью заряженный и продолжить движение.

Неспроста новый электровелосипед Huffy Electric Green Machine напоминает большую игрушку. Компания специализируется на производстве детских транспортных средств. Но из-за многочисленных просьб разработали модель для взрослых покупателей.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, на рынок выходит большой и дешевый кроссовер из Китая.