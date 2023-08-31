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Alfa Romeo презентовала суперкар 33 Stradale

Сергей Иванов
Авто Oboz
2 минуты
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Alfa Romeo презентовала суперкар 33 Stradale

Итальянская компания Alfa Romeo представила суперкар 33 Stradale, созданный по мотивам одноименной модели 1967 года. Всего планируется изготовить 33 эксклюзивных купе.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В проекте участвовали специалисты известного кузовного ателье Carrozzeria Touring Superleggera, которым предстоит изготовить все экземпляры новинки.

Alfa Romeo презентовала суперкар 33 Stradale

Напомним, что в 1967 году компания Alfa Romeo презентовала спорткар 33 Stradale, который по праву считается одним из самых красивых автомобилей в мире. Он был созданного на базе гоночной модели Tipo 33. Спустя более полувека в компании решили возродить легендарное купе, но уже в современном облике и с использованием технических компонентов и материалов сегодняшнего дня.

Alfa Romeo презентовала суперкар 33 Stradale

Автомобиль получил в свое распоряжение бензиновый 3-литровый V6 с двумя турбинами, который развивает мощность 620 л.с. В качестве альтернативы предлагается полностью электрическая версия с тремя электромоторами суммарной мощностью 750 л.с. Для питания электромотора используется батарея на 102 кВтч. Максимальна скорость современной Alfa Romeo 33 Stradale достигает 333 км/ч, а разгон до первой "сотни" занимает менее 3 секунд. Электрический вариант имеет запас хода до 450 км.

Alfa Romeo презентовала суперкар 33 Stradale

Спереди и сзади на автомобиле установлена двухрычажная подвеска с активными амортизаторами, а управляемая "по проводам" тормозная система с карбоно-керамическиими дисками создана в кооперации с компанией Brembo.

Alfa Romeo презентовала суперкар 33 Stradale

В основе конструкции лежит пространственная алюминиевая рама и карбоновый монокок, а двери выполнены в виде крыльев бабочки. Крыша и рамки стекол изготовлены из углепластика, а заднее стекло выполнено из поликарбоната. В тестах и настройках машины принимал активное участие гонщик заводской команды F1 Вальттери Боттас.

Alfa Romeo презентовала суперкар 33 Stradale

Каждый из 33 экземпляров суперкара будут изготовлены вручную по индивидуальному заказу клиента. Ориентировочная стоимость – 2,9 млн. евро.

Alfa Romeo презентовала суперкар 33 Stradale

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Alfa Romeo возродит модели GTV и Duetto.