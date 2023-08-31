Alfa Romeo презентовала суперкар 33 Stradale
Итальянская компания Alfa Romeo представила суперкар 33 Stradale, созданный по мотивам одноименной модели 1967 года. Всего планируется изготовить 33 эксклюзивных купе.
Об этом сообщает пресс-служба производителя. В проекте участвовали специалисты известного кузовного ателье Carrozzeria Touring Superleggera, которым предстоит изготовить все экземпляры новинки.
Напомним, что в 1967 году компания Alfa Romeo презентовала спорткар 33 Stradale, который по праву считается одним из самых красивых автомобилей в мире. Он был созданного на базе гоночной модели Tipo 33. Спустя более полувека в компании решили возродить легендарное купе, но уже в современном облике и с использованием технических компонентов и материалов сегодняшнего дня.
Автомобиль получил в свое распоряжение бензиновый 3-литровый V6 с двумя турбинами, который развивает мощность 620 л.с. В качестве альтернативы предлагается полностью электрическая версия с тремя электромоторами суммарной мощностью 750 л.с. Для питания электромотора используется батарея на 102 кВтч. Максимальна скорость современной Alfa Romeo 33 Stradale достигает 333 км/ч, а разгон до первой "сотни" занимает менее 3 секунд. Электрический вариант имеет запас хода до 450 км.
Спереди и сзади на автомобиле установлена двухрычажная подвеска с активными амортизаторами, а управляемая "по проводам" тормозная система с карбоно-керамическиими дисками создана в кооперации с компанией Brembo.
В основе конструкции лежит пространственная алюминиевая рама и карбоновый монокок, а двери выполнены в виде крыльев бабочки. Крыша и рамки стекол изготовлены из углепластика, а заднее стекло выполнено из поликарбоната. В тестах и настройках машины принимал активное участие гонщик заводской команды F1 Вальттери Боттас.
Каждый из 33 экземпляров суперкара будут изготовлены вручную по индивидуальному заказу клиента. Ориентировочная стоимость – 2,9 млн. евро.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Alfa Romeo возродит модели GTV и Duetto.