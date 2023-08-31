Alfa Romeo презентовала суперкар 33 Stradale

Итальянская компания Alfa Romeo представила суперкар 33 Stradale, созданный по мотивам одноименной модели 1967 года. Всего планируется изготовить 33 эксклюзивных купе.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. В проекте участвовали специалисты известного кузовного ателье Carrozzeria Touring Superleggera, которым предстоит изготовить все экземпляры новинки.

Напомним, что в 1967 году компания Alfa Romeo презентовала спорткар 33 Stradale, который по праву считается одним из самых красивых автомобилей в мире. Он был созданного на базе гоночной модели Tipo 33. Спустя более полувека в компании решили возродить легендарное купе, но уже в современном облике и с использованием технических компонентов и материалов сегодняшнего дня.

Автомобиль получил в свое распоряжение бензиновый 3-литровый V6 с двумя турбинами, который развивает мощность 620 л.с. В качестве альтернативы предлагается полностью электрическая версия с тремя электромоторами суммарной мощностью 750 л.с. Для питания электромотора используется батарея на 102 кВтч. Максимальна скорость современной Alfa Romeo 33 Stradale достигает 333 км/ч, а разгон до первой "сотни" занимает менее 3 секунд. Электрический вариант имеет запас хода до 450 км.

Спереди и сзади на автомобиле установлена двухрычажная подвеска с активными амортизаторами, а управляемая "по проводам" тормозная система с карбоно-керамическиими дисками создана в кооперации с компанией Brembo.

В основе конструкции лежит пространственная алюминиевая рама и карбоновый монокок, а двери выполнены в виде крыльев бабочки. Крыша и рамки стекол изготовлены из углепластика, а заднее стекло выполнено из поликарбоната. В тестах и настройках машины принимал активное участие гонщик заводской команды F1 Вальттери Боттас.

Каждый из 33 экземпляров суперкара будут изготовлены вручную по индивидуальному заказу клиента. Ориентировочная стоимость – 2,9 млн. евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Alfa Romeo возродит модели GTV и Duetto.