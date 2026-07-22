5 подержанных китайских авто, заслуживающих внимания

Китайский автопром стремительно завоевывает европейский рынок, предлагая водителям богатую комплектацию, современный дизайн и конкурентоспособные цены. С ростом количества таких автомобилей на дорогах активно расширяется и рынок подержанных автомобилей, где можно найти почти новые экземпляры со значительной скидкой.

Видео дня

Для тех, кто ищет практичный семейный кроссовер, экологичный электромобиль или просто максимально выгодное соотношение цены и качества, подержанные китайские модели становятся отличной альтернативой. На сайте carwow.co.uk собрали пять вариантов, на которые стоит обратить внимание при выборе автомобиля.

BYD Seal

Электрический седан BYD Seal привлекает стильным внешним видом, высоким уровнем комфорта и отличными динамическими характеристиками. Автомобиль имеет богатую базовую комплектацию и солидный запас хода на одном заряде.

Среди минусов владельцы отмечают не самое удобное меню сенсорного экрана во время движения и относительно небольшой багажник по сравнению с конкурентами.

Ориентировочная стоимость на вторичном рынке: от £27 440 (примерно 1 646 000 грн) за версию Design 2025 года с пробегом около 10,6 тыс. миль. Для сравнения: новый автомобиль стоит от £45 730.

Оснащение:

5-звёздный рейтинг безопасности,

15,6-дюймовый дисплей,

камеры кругового обзора 360°,

тепловой насос,

19-дюймовые колесные диски.

Chery Tiggo 8

Этот просторный кроссовер завоевал популярность благодаря роскошному салону и большому количеству современных технологий. Модель также получала престижные награды на автомобильных премиях.

В то же время автомобиль не отличается спортивной управляемостью, а в семиместной конфигурации для багажа остается совсем мало места.

Ориентировочная стоимость на вторичном рынке: около £24 222 (примерно 1 453 000 грн) за версию Aspire 2025 года с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 147 к. с. Новые автомобили стоят от £28 545.

Оснащение:

15,6-дюймовый сенсорный дисплей,

беспроводная зарядка,

панорамная камера 540°,

адаптивный круиз-контроль,

поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

Geely EX5

Электрический кроссовер Geely EX5 отличается качественными материалами отделки, просторным вторым рядом сидений и современными системами комфорта.

К недостаткам можно отнести несколько жесткую подвеску на неровных дорогах и багажник, который немного меньше, чем у некоторых конкурентов.

Ориентировочная стоимость на вторичном рынке: около £25 000 (примерно 1 500 000 грн) за комплектацию Max 2026 года с минимальным пробегом. Новый автомобиль стоит от £36 990.

Запас хода: до 410 км.

Оснащение:

максимальный рейтинг безопасности,

аудиосистема FLYME с 16 динамиками,

камеры кругового обзора,

интеллектуальный круиз-контроль,

багажник объемом 461 л.

Jaecoo 7

Этот кроссовер быстро завоевал популярность благодаря современному дизайну, богатой комплектации и комфорту при эксплуатации в городе. Особенно экономичной является версия с подключаемым гибридным приводом.

Среди недостатков владельцы отмечают довольно жесткую подвеску и багажник среднего объема.

Ориентировочная стоимость на вторичном рынке: около £25 495 (примерно 1 530 000 грн) за гибридную версию мощностью 204 к.с. 2025 года выпуска. Экономия по сравнению с новым автомобилем составляет около £10 000.

Оснащение:

подогрев руля и передних сидений,

вертикальный 14,8-дюймовый LCD-дисплей,

аудиосистема Sony с 8 динамиками,

багажник объемом 500 л,

высокий уровень безопасности.

MG4 EV

Компактный электрический хэтчбек MG4 EV – один из самых доступных и приятных в управлении электромобилей в своем классе. Он сочетает в себе качественный салон, хорошие ходовые качества и большой запас хода.

К минусам относятся заметный шум в салоне при движении по трассе и небольшой багажник.

Ориентировочная стоимость на вторичном рынке: от £17 995 (примерно 1 080 000 грн) за комплектацию Trophy 2024 года с пробегом 11,2 тыс. миль. Новый автомобиль стоит от £27 245.

Запас хода: до 520 км.

Оснащение:

5-звёздный рейтинг безопасности,

10,25-дюймовый цветной дисплей,

беспроводная зарядка для смартфона,

адаптивный круиз-контроль,

камеры кругового обзора 360°.

OBOZ.UA предлагает рейтинг компактных автомобилей, которые стали популярными благодаря своим характеристикам.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.