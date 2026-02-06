10 лучших SUV: специалисты назвали надежные недорогие авто

Специалисты определились с лучшими современными SUV, которые никого не разочаруют своей надежностью. При этом по меркам сегмента эти автомобили – недорогие. Это 10 удачных моделей, которыми все довольны.

Результатами исследования поделились эксперты iSeeCars. Аналитики назвали новые автомобили (среднеразмерные кроссоверы), которые надежно прослужат каждому владельцу. Рейтинг фаворитов возглавил внедорожник Toyota 4Runner.

Стоит также отметить, что в список попали очень практичные машины. Это говорит об универсальности. Вдобавок эти надежные SUV являются лидерами в сегменте с точки зрения доступности содержания.

Самые надежные SUV в 2026 году:

Toyota 4Runner; Jeep Wrangler; Toyota Highlander; Toyota Highlander Hybrid; Honda Pilot; Nissan Pathfinder; Hyundai Santa Fe; Nissan Murano; Kia Sorento; Jeep Grand Cherokee.

Как видно, список представлен массовыми моделями автомобилей. Это крепкие безопасные машины с высокой надежностью и хорошим оснащением.

