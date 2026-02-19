Toyota подробно показала новый недорогой кроссовер размером с RAV4

Новую Toyota C-HR 2026 года уже отправили в продажу на некоторых рынках как недорогой электрический кроссовер. Современный автомобиль размером примерно с Toyota RAV4 подробно показали на новых официальных фото.

OBOZ.UA напоминает, что главная особенность этой модели Toyota – электрическая силовая установка. Несмотря на название, новая модель никак не связана с C-HR, которую оснащают ДВС в составе гибридной силовой установки.

Новый автомобиль намного крупнее и ездит только на электричестве. В дизайне видим фары-бумеранги и стильные горизонтальные задние фонари. Длина Toyota C-HR равна 4520 мм при колесной базе в 2750 мм. Это соответствует габаритам той же RAV4, но у C-HR EV 2026 более стильный динамичный силуэт.

Базовый кроссовер получил один электромотор мощностью 220 л.с. и передний привод. Полноприводный кроссовер Toyota с двумя моторами выдает мощность 340 сил. Максимальный запас хода оценивают в 600 км.

Американский прайс Toyota C-HR EV стартует с 37 000 долларов (полный привод и 340 л.с. уже в стандарте). Цена Toyota C-HR+ (так модель назвали в Европе) – от 36 500 евро.

