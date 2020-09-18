В Украине презентовали новую линейку шин Nokian Tyres

В Украине состоялась презентация новых летних шин Nokian Tyres для предстоящего летнего сезона 2021.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Спустя несколько дней после официального дебюта новых летних шин, новинки презентовали в Украине.

Компания Nokian Tyres завоевала признание автолюбителей в первую очередь, как производитель шин для сложных зимних условий. Однако, с учетом глобального потепления и расширения рынков сбыта, финский производитель активно увеличивает линейку летних шин.

Nokian Hakka Green 3

Новая летняя шина Nokian Hakka Green 3 премиум-класса создана для быстро меняющихся погодных условий. Она обеспечивает низкое сопротивление качению и безопасность на мокрой дороге с ранней весны до холодных осенних дней. По показателям ездового комфорта и бережному отношению к окружающей среде эта летняя шина станет хорошим выбором для компактных и среднеразмерных семейных автомобилей.

В основе новинки лежит концепция Green Sense, которая позволяет шине быстро останавливаться, а также эффективно предотвращать аквапланирование на дорогах даже с глубокими колеями. Управляемость остается стабильной, точной и комфортной и на сухом покрытии, и под дождем.

Био-смола в составе резиновой смеси повышает износостойкость, улучшает топливную экономичность, а также обеспечивает надежное сцепление с влажной поверхностью.

Износостойкость новой шины Nokian Hakka Green 3 стала выше на 35% по сравнению с показателями предыдущей модели. Это значит, что она прослужит как минимум на один сезон дольше или примерно 10000 километров пробега на одном комплекте, в зависимости от стиля вождения. Уровень сцепления с мокрым покрытием и эффективность использования топлива согласно европейской маркировке шин относят Nokian Hakka Green 3 к лучшим моделям на рынке в классах "А" и "В". А предлагаемый ассортимент типоразмеров позволит использовать новинку на самых современных гибридах и электромобилях.

Nokian Hakka Van

Еще одна новинка премиального семейства Hakka адресована владельцам микроавтобусов и фургонов. Несмотря на то, что эта модель создана для коммерческой техники, по своим характеристикам она не уступает аналогам для обычных легковых автомобилей. В данном случае, речь идет о точности управления, стабильности и акустическом комфорте. Независимо от того, или осуществляете ли вы доставку узкими городскими улицами, или курсируете на фургоне сельскими бугристыми дорогами, Nokian Hakka Van безопасно доставит тяжелые грузы в пункт назначения, сохраняя спокойствие водителя и владельца бизнеса.

Nokian Hakka Van – станет хорошим выбором для профессионалов и автомобильных путешественников благодаря замечательному сцеплению на мокрой дороге и устойчивости к аквапланированию в сочетании с впечатляющей долговечностью. Износостойкость новой шины существенно увеличено благодаря уникальной технологии Aramid Sidewalls, которая защищает боковину от ударов и порезов, прочной конструкции и особой резиновой смеси с использованием новейших материалов.

Концепция Durable Control & Comfort, разработана самым северным в мире производителем шин для комфортного и предполагаемого управления во время меняющегося лета. Низкое сопротивление качению обеспечивает экономию топлива и уменьшает вредные выбросы.

Nokian Nordman SZ2

Летняя шина Nokian Nordman SZ2 предназначена для активных водителей. Высокоэффективная шина разработана для спортивных автомобилей и относится к категории UHP. Она обеспечивает точность реакций на повороты руля, позволяя сберечь контроль над машиной на асфальте и гравии.

Инновационные канавки Hydro Grooves эффективно противостоят аквапланированию, отводя воду из пятна контакта в продольные канавки. Особый состав резиновой смеси позволяет протектору выдерживать сильные нагрузки при езде по разбитым дорогам, обеспечивает высокую стойкость к порезам и ударам, улучшает комфорт и снижает шум.

Nokian Nordman S2 SUV

Еще одна новинка финского производителя предназначена растущему числу владельцев кроссоверов и внедорожников. Nokian Nordman S2 SUV выдерживает высокие нагрузки на бездорожье и гравийных покрытиях. Высокая прочность этой спортивной шины позволяет продолжать движение в самых сложных дорожных условиях.

Пулеобразные канавки Trumpet Grooves эффективно удаляют воду из зоны контакта, повышая сцепление даже на залитых дождем дорогах. "Когти" Off-Road Claws крепко цепляются за дорожное покрытие, повышая уровень сцепления и эффективность торможения на песчаных грунтах и мягких поверхностях. Выталкиватели камней Stone Ejectors препятствуют накоплению камней в канавках и блоках протектора, предотвращая повреждение шин. Широкий ассортимент типоразмеров содержит специальные модели с индексом XL, предусмотренных для автомобилей повышенной грузоподъемности.

Приобрести новые модели летних шин семейств Nokian Hakka и Nokian Nordman украинские автолюбители смогут уже весной будущего года.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, в чем отличия шин премиум-класса от "бюджетных" аналогов.