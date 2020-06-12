Главная Новости
12 июня • обновлено в 13:12
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Сервис

Пробил колесо: что делать?

Читать материал на украинском

Путешествие на автомобиле может быть прервано досадным проколом или порезом колеса.

Такая ситуация на украинских дорогах может произойти с каждым, особенно, с учетом качества наших дорог. Что нужно сделать ,чтобы максимально быстро решить эту задачу и продолжить поездку, разбирался АвтоОбоз?

Первое, что нужно обязательно сделать перед поездкой, это провести визуальный осмотр шин и проверить давление. Также необходимо убедиться, что в багажнике есть запасное колесо или "докатка", насос, домкрат, баллонный ключ и портативный манометр.

Регулярная проверка давления в шинах поможет продлить срок их службы

Регулярная проверка давления в шинах поможет продлить срок их службы

newspress.co.uk

Стоит помнить, что при длительной стоянке давление в шинах снижается. Поэтому обязательно раз в три недели рекомендуется проверять давление в шинах. Помните, передвижение на спущенных шинах не только повышает их износ, но и может привести к аварийной ситуации.

Если во время движения автомобиль начинает тянуть в сторону, руль тяжелеет, появляется сильная тряска на неровностях и шум – необходимо немедленно остановиться в безопасном месте и осмотреть авто.

Спустило колесо? Не беда...

Если колесо спущено, самым простым и действенным способом быстро продолжить движение – установить "запаску" или "докатку", а на ближайшем шиномонтаже провести ремонт поврежденной шины.

Если по какой-то причине у вас нет запасного колеса или "докатки", а причиной прокола стал гвоздь или саморез, не торопитесь его удалять. Проверьте давление в шине, если нужно, подкачайте колесо и отправляйтесь в ближайший шиномонтаж на небольшой скорости и с включенной "аварийкой".

Что делать, если пробило колесо?

Что делать, если пробило колесо?

newspress.co.uk

В последние годы многие автопроизволители экономят на запасном колесе, – в лучшем случае авто комплектуют "докаткой", а в худшем – ремкомплектом. Возможно в цивилизованных странах с хорошими дорогами и качественным сервисом это оправдано. Но в Украине, как показывает практика, манипуляции с герметиком, – это бесполезно потраченное время и силы, так как основная причина неприятностей с шинами вызваны не проколом, а боковым порезом.

При сильном повреждении протектора или порезе боковины никакой герметик вам не поможет!

При сильном повреждении протектора или порезе боковины никакой герметик вам не поможет!

nokiantyres.com

Технология Flat Run

Некоторые современные автомобили комплектуются шинами с технологии Flat Run, позволяющей продолжить движение даже на полностью спущенном колесе. Например, шины Nokian Tyres позволяют при полной загрузке автомобиля на спущенной шине проехать до 50 км, а если в машине едет один водитель, расстояние увеличивается до 150 км. Такие шины рекомендуется использовать только на автомобилях с датчиками контроля давления в колесах (TPMS). Важным преимуществом шин Nokian Tyres с технологией Flat Run является то, что они не требуют особой конструкции колесных дисков.

Использовать шины Flat Run рекомендуется при наличии в авто системы TPMS

Использовать шины Flat Run рекомендуется при наличии в авто системы TPMS

newspress.co.uk

Процесс замены шин

Прежде чем выполнять все операции по замене колеса, сверните на обочину, а при ее отсутствии – припаркуйтесь в безопасном месте. Обязательно включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки на расстоянии 20 м от авто в населенном пункте или 40 м – вне его.

Обязательно включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки на расстоянии 20 м от авто в населенном пункте или 40 м – вне его

Обязательно включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки на расстоянии 20 м от авто в населенном пункте или 40 м – вне его

newspress.co.uk

Обязательно поставьте автомобиль на стояночный тормоз и зафиксируйте одно из колес с помощью упора, камня или любого подходящего для этого предмета. Полностью готовая запаска меняется за 10-15 минут, в зависимости от опыта и ловкости водителя. Давление в "запаске" также необходимо обязательно проверить перед установкой на машину.

Важно отметить, что запасное колесо, даже ни разу не использованное, необходимо менять раз в 5-10 лет, так как даже самая качественная резиновая смесь имеет свойство стареть, усыхать и терять свои свойства.

Если в пути вам пришлось менять колесо, за его качественным ремонтом можно обратиться в шинный центр Vianor. В настоящее время в Украине их насчитывается около 160, а узнать, где находится ближайший из них можно на фирменном сайте. Специалисты компании выполнят ремонт, а если он невозможен, то здесь же можно будет приобрести новую шину.

Если в пути вам пришлось менять колесо, за его качественным ремонтом можно обратиться в шинный центр Vianor

Если в пути вам пришлось менять колесо, за его качественным ремонтом можно обратиться в шинный центр Vianor

nokiantyres.com

Кроме того, на премиальные шины Nokian Tyres, приобретенные в сети Vianor распространяется "Расширенная Hakka-гарантия". Если шина была повреждена в течении года с дня покупки, ремонт будет произведен бесплатно. В случае, если отремонтировать гарантийную шину невозможно, ее заменят на новую – тоже бесплатно.

OBOZREVATEL ранее рассказывал, как предотвратить неравномерный износ шин.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Автоновости Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Автоновости Украины
Место
Украина
Теги
шины Nokian Tyres авто новости Vianor
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Авто Сервис

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 753.

    Вылечились: 13 567. Умерли: 870.

  • В мире заболели более 7,5 млн человек, погибли – больше 421 тысяч.

  • Мать из Калифорнии призвала не надевать маски на маленьких детей. Она озвучила смертельные риски.

  • Ляшко назвал причину нового антирекорда Украины по COVID-19.

  • В США на людях испытали лекарство, не дающее заразиться коронавирусом.

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги