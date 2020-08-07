VW Polo рассыпался на запчасти после наезда на бордюр

В городе Екатеринбург, Россия, произошла одновременно жуткая и странная авария. Наезд на бордюр для водителя седана VW Polo обернулся тем, что его машина превратилась в "тотал".

Соответствующий инцидент был запечатлен камерой наружного наблюдения. Кроме того, случайному очевидцу удалось заснять последствия этого ДТП.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!

Сообщается, что водитель мчал на высокой скорости и наехал на бордюр, после чего автомобиль несколько раз перевернулся (при этом в видео можно увидеть уже момент непосредственно самого "сальто"). Далее же в ролике демонстрируется то, что осталось от самого Фольксвагена после аварии: машину разобрало буквально по запчастям, мотор, например, отбросило метров на десять.

А вот безопасность машины сделала свое дело – водитель серьезно не пострадал.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что у нового авто обнаружили опасный дефект – открывание капота прямо на ходу.