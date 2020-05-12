Volvo готовит большой электрический кроссовер ХС100

Журналисты американского издания MotorTrend поделились подробностями о будущем флагмане Volvo – купеобразном кроссовере XC100 Recharge.
Предполагаемый облик будущего Volvo XC100 Recharge
motortrend.com
Автомобиль получит полностью электрический силовой агрегат с двумя электромоторами, каждый для своей пары колес, а также роскошный 4-местный салон с индивидуальными креслами для водителя и его спутников.
Вариантов трансформации салона может быть несколько
media.volvocars.com
В основе Volvo XC100 Recharge будет лежать усовершенствованная модульная архитектура SPA 2, которая также послужит базой для создания внедорожника XC90 следующего поколения. Предполагается, что в отличие от XC90, для которой предложат еще и гибридные силовые агрегаты, флагман будет доступен исключительно на электротяге.
2020 Volvo XC90 Inscription
media.volvocars.com
2020 Volvo XC90 Inscription
media.volvocars.com
Также инсайдеры утверждают, что XC100 Recharge отличится оригинальным купеобразным кузовом и станет основателем новой стилистики шведского бренда.
Для XC100 Recharge будут доступны такие опции, как автопилот, а также большой список систем активной безопасности. Дебют модели намечен на 2023 год.
Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Volvo показала новый электрический седан.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.