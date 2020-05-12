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12 мая • обновлено в 17:06
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Volvo готовит большой электрический кроссовер ХС100

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Журналисты американского издания MotorTrend поделились подробностями о будущем флагмане Volvo – купеобразном кроссовере XC100 Recharge.

Предполагаемый облик будущего Volvo XC100 Recharge

Предполагаемый облик будущего Volvo XC100 Recharge

motortrend.com

Автомобиль получит полностью электрический силовой агрегат с двумя электромоторами, каждый для своей пары колес, а также роскошный 4-местный салон с индивидуальными креслами для водителя и его спутников.

Вариантов трансформации салона может быть несколько

Вариантов трансформации салона может быть несколько

media.volvocars.com

В основе Volvo XC100 Recharge будет лежать усовершенствованная модульная архитектура SPA 2, которая также послужит базой для создания внедорожника XC90 следующего поколения. Предполагается, что в отличие от XC90, для которой предложат еще и гибридные силовые агрегаты, флагман будет доступен исключительно на электротяге.

2020 Volvo XC90 Inscription

2020 Volvo XC90 Inscription

media.volvocars.com

2020 Volvo XC90 Inscription

2020 Volvo XC90 Inscription

media.volvocars.com

Также инсайдеры утверждают, что XC100 Recharge отличится оригинальным купеобразным кузовом и станет основателем новой стилистики шведского бренда.

Для XC100 Recharge будут доступны такие опции, как автопилот, а также большой список систем активной безопасности. Дебют модели намечен на 2023 год.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Volvo показала новый электрический седан.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Швеция
Теги
кроссовер электромобили новости авто внедорожник Volvo
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