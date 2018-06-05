Volkswagen отправит легендарного "Жука" на пенсию

Легендарная модель Volkswagen Beetle вскоре станет историей и немецкая компания не планирует разрабатывать "преемника".

Текущее поколение "Жука" вышло на рынок в 2012 году и разошлось тогда тиражом 108 тысяч экземпляров, но в 2017 году объем продаж составил только 59 тысяч, пишет avtoblog.ua.

В целом ряде стран прекращение продаж Volkswagen Beetle, сборка которого осуществляется в Мексике, никак не афишировалось. В Украину последние автомобили импортировались еще в 2016 году. Продажи хэтча в Германии прекратились в 2017 году, а в начале весны текущего года перестали завозить кабриолеты, хотя у дилеров еще есть запас автомобилей.

Япония стала одним из последних рынков, на котором продажи Beetle продолжаются, поскольку там он считается культовым. "Жук" даже вошел в ТОП-20 импортных машин с 4 445 проданными автомобилями в 2017 году, что на 14% превышает результат предыдущего года. Например, объем продаж Fiat 500 составил 4 303 единицы.

Volkswagen Beetle 2015 The Car Connection

Для японских потребителей Volkswagen подготовил "прощальную" серию Beetle Exclusive с особой отделкой и расширенным списком оборудования. Обивка выполнена из комбинации кожи nappa двух цветов с ромбовидной стежкой, на порогах крепятся накладки с названием версии, а в оснащение входят информационно-развлекательная система и климат-контроль. "Эксклюзивная" версия также получила 18-дюймовые колеса, биксеноновую головную оптику и светодиодные задние фонари.

Как сообщает DW, "Жук" (Volkswagen Käfer) - самый массовый автомобиль в истории человечества. В 1934 году Гитлер поручил знаменитому конструктору Фердинанду Порше наладить массовое производство простой в обслуживании и дешевой модели автомобиля. Назвали проект Volkswagen ("Народный автомобиль").

Volkswagen Beetle 1969 commons.wikimedia.org

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "АвтоВАЗ" прекращает производство Lada Priora и планирует отказаться от выпуска дорестайлинговых моделей Granta и Kalina.