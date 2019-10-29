Водородный грузовик Hyundai заставит забыть про Tesla Semi

На выставке коммерческого транспорта в американской Атланте компания Hyundai презентовала автопоезд на водороде.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Футуристический Hyundai HDC-6 Neptune относится к 8-му классу тяжелых седельных тягачей, предназначенных для перевозки грузов на большие расстояния. Он оснащен электрическим силовым агрегатом на водородных топливных элементах (fuel cell).

Водородный тягач Hyundai HDC-6 Neptune Concept trucknbus.hyundai.com

Внешний облик авто выполнен в стиле Art Deco, популярном в 30-е годы прошлого века. В частности, создатели черпали вдохновение в работах известного промышленного дизайнера Генри Дрейфусса, создателя знаменитых локомотивов для Нью-Йоркской железной дороги.

Водородный тягач Hyundai HDC-6 Neptune Concept trucknbus.hyundai.com

Водородный тягач Hyundai HDC-6 Neptune Concept trucknbus.hyundai.com

Автомобиль получил обтекаемую кабину с большим лобовым стеклом, а на смену привычным зеркалам пришли камеры заднего вида, проецирующие изображение на дисплеи на приборной панели. Для снижения сопротивления воздуха ступеньки для доступа в кабину полностью складываются, образуя плоскую поверхность.

Водородный тягач Hyundai HDC-6 Neptune Concept trucknbus.hyundai.com

По словам руководства компании "водородные топливные элементы идеально подходят для использования в магистральных тягачах, обеспечивая максимальную дальность хода, повышенную грузоподъемность, быструю заправку и минимальные эксплуатационные расходы".

Водородный тягач Hyundai HDC-6 Neptune Concept trucknbus.hyundai.com

Помимо седельного тягача HDC-6 Neptune, компания Hyundai также презентовала полуприцеп HT Nitro ThermoTech. Он разработан при участии фирмы Air Liquide, и использует инновационную технологию криогенной заморозки жидким азотом. Среди достоинств – быстрая заморозка, тихая работа и высокая эффективность охлаждения. Кроме того, полуприцеп изготовлен с использованием композитных полимерных материалов, которые позволяют существенно снизить вес рефрижератора.

Водородный тягач Hyundai HDC-6 Neptune Concept trucknbus.hyundai.com

Напомним, что сразу несколько компаний пообещали перевести коммерческий транспорт на альтернативные виды топлива. В частности, Илон Маск презентовал концептуальный тягач Tesla Semi еще осенью 2017 года, но с тех пор кроме громких обещаний никаких реальных действий не последовало...

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Tesla начнет продажи новой модели ранее запланированного срока.

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