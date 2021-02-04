В Украине изменят процедуру подготовки водителей и получения удостоверения

В Украине срок между теоретическим и практическим экзаменами в территориальном сервисном центре Министерства внутренних дел увеличится с трех месяцев до двух лет.

Об этом сообщили на сайте МВД, где обнародовали проект постановления Кабмина "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины". Также, если вы будете сдавать практический экзамен с автоматической коробкой передач, то в удостоверении водителя будут ставить соответствующую отметку.

Кроме того, будут исключены нормы, регулирующие отношения в части представления соответствующих документов для подтверждения навыков управления транспортными средствами.

Также в постановлении позаботились о лицах, проживающих в отдаленных населенных пунктах, где отсутствуют территориальные сервисные центры МВД. Предполагается, что они смогут обменять национальное водительское удостоверение или получить международное водительское удостоверение в мобильных сервисных центрах МВД (специально оборудованные транспортные средства).

Заказать обмен и восстановления водительского удостоверения можно в "Электронном кабинете водителя". Чтобы получить к нему доступ нужно ввести данные через ID.GOV.UA или через ПРИВАТ BANKID. Также с помощью онлайн-сервиса можно:

проверить авто по VIN-кодом;

оплатить штрафы;

верифицировать данные;

назначить Должного пользователя.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Кабмин внес изменения в правила регистрации и перерегистрации автомобилей. Произошло немало нововведений, касающихся новых и подержанных машин и мотоциклетной техники.