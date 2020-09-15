В России неудачный дрифт обернулся аварией BMW M5 и Ferrari

На одной из улиц Санкт-Петербурга, Россия, произошло курьезное ДТП. Водитель заряженного седана BMW M5 устроил дрифт прямо на перекрестке, и в один миг в него врезался Ferrari California, который несся на полной скорости.

Как пишет Motor, водитель BMW еще до момента аварии намерено вводил седан в управляемый занос прямо на дороге. Затем он повторил попытку и уже в этот раз во время маневра в левую часть "баварца" на полной скорости влетел в красный итальянский суперкар. От удара "Феррари" отбросило на встречную полосу.

Водители обеих машин не пострадали, а вот об их "железных лошадках" такого не скажешь. В результате столкновения Ferrari остался, по сути, без передней части: у него смяло передний бампер, крылья, оторвало капот. Кроме того, у него задымился мотор и сработали подушки безопасности.

В свою очередь BMW повезло чуть больше. У также повреждения передней части, но не такие серьезные.

Очевидно, что M5 ждет дорогостоящий ремонт, а вот что будет с California, сказать сложно – урон очень серьезный и не исключено, что в силу дороговизны восстановления машину "спишут".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что обычный водитель показал верх мастерства параллельной парковки.

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