SEAT Leon получил главную награду конкурса Autobest 2021

Испанский хэтчбек SEAT Leon получил главный приз престижного европейского конкурса Autobest.

Об этом сообщает оргкомитет конкурса. Жюри, состоящее из 31 автомобильного журналиста из 31 европейской страны, отдало главный приз продукции испанской компании SEAT.

Среди 7 автомобилей-финалистов нынешнего конкурса SEAT Leon набрал наибольшее количество баллов от членов жюри – 12685. Всего 532 балла ему уступила Skoda Octavia нового поколения. На третьем месте с результатом 11636 баллов французский кроссовер Peugeot 2008. Далее за первой "тройкой" следуют Toyota Yaris (10649), Citroen C4 (10165), Honda Jazz (9190) и Dacia Sandero (8521).

Напомним, что в прошлом году главный приз конкурса завоевал Opel Corsa нового поколения. Украину в жюри Autobest представляет известный автомобильный журналист Олег Василевский.

Также в рамках конкурса отдельных наград удостоены: в номинации Manbest – руководитель концерна Volkswagen Герберт Дисс, в номинации Technobest отмечена компания Renault за инновационные технологии E-Tech, приз за экологичность Ecobest достался японскому электрокару Honda e.

Лучшей в номинации Companybest названа чешская Skoda Auto. Приз за безопасность (Safetybest) получила компания Toyota за создание центральной подушки безопасности.

В номинации Smartbest приз отправился в Jaguar Land Rover за информационно-развлекательную систему Pivi Pro.

Дизайнером года (Designbest) жюри конкурса назвало Фрэнка Стефенсона. В области автоспорта награда Sportbest досталась руководителю спортивного подразделения компании Mercedes-Benz Тото Вольфу. Отдельной наградой – "Рождение звезды 2020" – журналисты отметили электрический Citroen Ami.

Юбилейная, 20-я по счету торжественная церемония награждения победителей состоится в будущем году. Место и дата ее проведения будут оглашены в ближайшие несколько месяцев. Напомним, что прошлая церемония состоялась в немецком Майнце.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания SEAT пополнила семью гибридов кроссовером Tarraco e-Hybrid, а также показала свой первый электромобиль.