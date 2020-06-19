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Почти КГБ: старую машину спецслужб выставили на продажу

Стас Сидилев
Стас Сидилев
Новости
2,1 т.
Автомобиль спецслужб выглядит очень неприметно, но так задумано

Автомобиль спецслужб выглядит очень неприметно, но так задумано

В США продают б/у автомобиль, который ранее принадлежал американским спецслужбам вроде ЦРУ и ФБР или прочим местным аналогам КГБ. Разумеется, машина подготовлена для слежки и секретных операций.

Изначально за Plymouth Grand Voyager 1998 года, который выставили на интернет-аукцион, просили $500. Теперь цена превышает $2000. В итоге автомобиль могут продать еще дороже, если найдется покупатель, который предложит больше.

Б/у Plymouth для слежки – вместительное авто, внутри которого много интересного

Б/у Plymouth для слежки – вместительное авто, внутри которого много интересного

В качестве неприметного автомобиля спецслужбы выбрали минивэн, который действительно не привлекает внимания. Единственный странный элемент экстерьера – проблесковый маячок на крыше. С другой стороны, ничего конкретного он не говорит. Догадаться, что внутри находится целый штаб, невозможно.

Белый минивэн выглядит обыкновенно и совсем не привлекает внимания. Очень удобно

Белый минивэн выглядит обыкновенно и совсем не привлекает внимания. Очень удобно

За тонированными стеклами (которые со стороны салона скрыты непрозрачными панелями) скрывается серьезное оборудование. Видеоаппаратура, перископ, телевизоры и камеры, мощные аккумуляторы. Кроме того, владелец отдаст вместе с машиной необходимые детали для ремонта, ведь некоторые элементы нуждаются в замене.

Старый автомобиль полностью загружен электроникой

Старый автомобиль полностью загружен электроникой

Камера пригодится для видеонаблюдения. Наверняка ее использовали по назначению

Камера пригодится для видеонаблюдения. Наверняка ее использовали по назначению

Розетки, предохранители, батареи – внутри этого Plymouth много оборудования

Розетки, предохранители, батареи – внутри этого Plymouth много оборудования

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал об уникальном Ford всего за $1700, который существует в единственном экземпляре и удивляет своим дизайном.

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