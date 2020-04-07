Обновленный Tiguan поймали без камуфляжа

Обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan попался фотошпионам практически в серийном исполнении. Прототип новинки проходит финальные тесты перед дебютом.

2021 Volkswagen Tiguan проходит последние тесты carscoops.com

Нынешнее поколение Volkswagen Tiguan volkswagen.com

Популярная модель получит более агрессивный дизайн, который будет выполнен в той же стилистике, что и восьмое поколение модели Golf. Автомобиль выделяется иной светотехникой, бамперами и оформлением облицовки радиатора.

2021 Volkswagen Tiguan carscoops.com

Суда по всему, на фото прототип версии с пакетом R-Line, которая отличается большей спортивностью за счет иного бампера с дополнительными воздухозаборниками, С-образными вставками и сплиттером с хромированным декором.

2021 Volkswagen Tiguan carscoops.com

Бампер, это не единственное, что отличает новинку. Можно заметить иную решетку радиатора с тонкими горизонтальными планками, более широким нижним воздухозаборником с выразительным рисунком. Также автомобиль получил новую головную светотехнику с тонкими светодиодными полосками.

2021 Volkswagen Tiguan carscoops.com

По иному выглядят задние фонари, которые получили светодиодные "бумеранги". А в задний бампер имплантированы сдвоенные хромированные патрубки выхлопной системы.

Гамма моторов буде заимствована от нового Golf. Причем, помимо базовых ДВС новинка получит версию c подключаемой гибридной силовой установкой, а также более мощную спортивную версию R.

2021 Volkswagen Tiguan carscoops.com

В частности, эко-версия будет иметь в своем арсенале турбированный 1,4-литровый 4-цилиндровый мотор, вспомогательный электродвигатель и литий-ионную батарею емкостью 13 кВтч. Суммарная мощность такого силового агрегата составит 245 л.с. Но, что более важно, запас хода на электротяге составит порядка 48 км.

2021 Volkswagen Tiguan carscoops.com

Версия Tiguan R будет оснащена 2-литровым турбомотором мощностью 333 л.с., роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением и полноприводной трансмиссией. Дебют серийной версии обновленного кроссовера ожидается во второй половине нынешнего года.

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