В Украине изменят правила выдачи водительских прав: озвучены сроки

Новые правила получения водительских прав в Украине заработают с начала 2020 года. Изменения коснутся, в частности, возрастных ограничений в получении удостоверений и распределения категорий.

Об этом в эфире ObozTV сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий. Он добавил, что парламент возьмется за рассмотрение вопроса после инаугурации президента, когда утихнут споры вокруг законопроекта.

"В Европе есть четкое разграничение категорий – профессиональные и непрофессиональные. Если говорить о непрофессиональных, такие как легковые автомобили, то удостоверение выдают с 18 лет. Для профессиональных категорий (например, грузовики, автобусы) – с 21 года. То, что в некоторых школах, например, ученики старших классов записываются на водительские курсы и учатся ездить на грузовиках – это советский рудимент, который еще остался. Мы ожидали, что новые изменения будут приняты в прошлом году, но процесс затянулся из-за бюрократических вопросов. Надеемся, парламент возьмется за рассмотрение законопроекта где-то в мае. Поскольку он большой, то однозначно голосования будет проходить в два этапа. Принят он будет где-то в начале осени и, логично, что с начала 2020 года новые нормы заработают", – сказал он.

Систему штрафных баллов отменять не будут, объяснил Криклий. Он отметил, что нужно согласовать еще некоторые вопросы с национальным оператором почтовой связи.

"Это европейская практика штрафных баллов существует, ее никто не отменял. В МВД остаются законодательные и подзаконные акты, которые еще должны быть подписаны, – это совместный приказ Министерства инфраструктуры относительно национального оператора почтовой связи. Вопрос касается собственно писем, которые должны направляться нарушителям, и некоторых технических документов, после принятия которых уже можно будет говорить, что система работает и является легитимной, поэтому оспаривать ее уже не будет иметь смысла. Ориентировочно – это май-июнь", – объяснил руководитель ГСЦ.

На днях МВД обнародовало законопроект об установлении новых правил выдачи водительских удостоверений, которые максимально приближены к европейским нормам.

Изменения коснутся перечня категорий водительских прав. Так, на смену двум категориям, которые касаются двухколесного транспорта, придут сразу четыре. За руль полноценного мотоцикла можно будет садиться с 20 лет. Что касается грузовиков и тягачей, то права будут выдавать с 24 лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинским водителям упростили процедуру изготовления и получения индивидуального номерного знака (ИНЗ). Владелец авто также может передавать свой ИНЗ на перезакрепления другим водителям.

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