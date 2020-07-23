Локализация против санкций: российскую 'ГАЗель' превратили в HDC

Украинская компания "Мотор Девелопмент Груп" представила на отечественном рынке новую марку коммерческих автомобилей HDC.

Таким образом импортер продукции "ГАЗа" решил обойти санкции на импорт автомобилей из России, вступившие в силу с 1 июля 2019 года. Под брендом HDC компания организовала сборку из машинокомплектов 4 модификации автомобилей, ранее носивших название "ГАЗель".

От обычных "ГАЗелей" автомобили HDC отличаются только эмблемой. Фото: mdg-truck.com

Автомобили оснащены 2,7-литровым бензиновым двигателем УМЗ российского производства, а также 5-ступенчатой механической коробкой передач. В качестве альтернативы можно установить ГБО BRC. Все модели "HDC" соответствуют экологическим нормам Евро 5 и требованиям украинского законодательства по сертификации. Максимальная масса автомобиля составляет 3,5 тонны, а грузоподъемность – до полутора тонн. Цены на автомобили стартуют с 474 700 грн.

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