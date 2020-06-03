Кроссовер Hyundai Santa Fe 2021: фото и сравнение с предшественником

Большой кроссовер Hyundai Santa Fe 2021 модельного года уже полностью рассекречен. Новинка удивила изменениями в дизайне и даже переехала на новую платформу.

В первую очередь изменения в дизайне Hyundai Santa Fe затронули переднюю часть. И без того крупная решетка стала еще больше, передние фары как и прежде разделены на две части, но изменили свою форму, а полоски дневных ходовых огней теперь уходят вниз.

Новый кроссовер Hyundai Santa Fe 2021 модельного года Hyundai

Новый кроссовер Hyundai Santa Fe 2021 модельного года Hyundai

Hyundai Santa Fe 2018 Hyundai

Интересно, что рисунок передней решетки будет отличаться в зависимости от выбранной версии: будут доступны Standard и Luxury. Стоит отметить, что внешность прежнего кроссовера Санта Фе еще не успела устареть. Обновление в большей степени связано с переходом на новую платформу. Ближайший родственник – новая Hyundai Sonata.

Новый кроссовер Hyundai Santa Fe 2021 модельного года Hyundai

Задние фонари получили новую форму и графику. Теперь они соединены между собой светодиодной полосой. Доступны 20-дюймовые диски нового дизайна.

Новый кроссовер Hyundai Santa Fe 2021 модельного года Hyundai

Новый кроссовер Hyundai Santa Fe 2021 модельного года Hyundai

Hyundai Santa Fe 2018 Hyundai

Салон Hyundai Santa Fe 2021 модельного года изменился довольно серьезно благодаря новой центральной консоли. Ее наклон теперь сильнее, а селектор автоматичесткой КПП заменили набором клавиш. Полностью переработан блок управления климат-контролем, появилась цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма.

Новый кроссовер Hyundai Santa Fe 2021 модельного года Hyundai

Салон Hyundai Santa Fe 2021 модельного года Hyundai

Салон Hyundai Santa Fe 2018 Hyundai

Новый кроссовер Hyundai Santa Fe 2021 модельного года Hyundai

Монитор мультимедийной системы увеличился до 10,25 дюймов. Появились материалы более высокого качества и новые варианты отделки.

Новый Santa Fe впервые получит систему мягкого и плагин-гибрида. Продажи обновленного кроссовера в Европе начнутся в сентябре 2020 года.

Новый кроссовер Hyundai Santa Fe 2021 модельного года Hyundai

Новый кроссовер Hyundai Santa Fe 2021 модельного года Hyundai

OBOZREVATEL ранее сообщал о новом внедорожнике Hyundai, который выглядит очень необычно.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал