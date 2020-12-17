Jaguar представил электрический гиперкар Vision GT SV

Компания Jaguar презентовала новый гоночный электрокар Vision GT SV для игры Gran Turismo.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Новинка стала развитием модели Vision Gran Turismo Coupe, показанной в прошлом году.

Vision GT SV снабдили четырьмя электромоторами – по каждому на колесо. Суммарная мощность такого квартета достигает 1903 л.с., что почти вдвое больше чем у прошлогодней 1020-сильной версии. Крутящий момент вырос с 1200 до 3360 Нм. Благодаря такой конструкции автомобиль имеет привод на все колеса и систему векторизации тяги. На разгон от 0 до 100 км/ч болиду потребуется всего 1,6 секунды, а максимальная скорость достигает 410 км/ч.

Несмотря на то, что новинка разработана для игры Gran Turismo, машина изготовлена в натуральную величину. Над созданием проекта работала сборная команда из специалистов подразделений Jaguar Design, Jaguar Racing и SVО.

Обтекаемый кузов Vision GT SV выполнен из композитного материала. Крупный передний сплиттер и активное заднее крыло позволили увеличить прижимную силу и улучшить сцепление колес с дорогой. Коэффициент аэродинамического сопротивления Vision GT SV составляет 0,398, а прижимная сила на скорости 322 км/ч равна 483 кг.

В салоне расположили два анатомических гоночных кресла, для отделки которых используется инновационная ткань TypeFibre, которая обладает высокой износостойкостью. Этот материал планируется использовать на болиде I-Typ 5 в новом сезоне чемпионата мира FIA Formula E.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Jaguar отметит 60-летие культовой модели E-Type выпуском лимитированной серии купе и родстеров F-Type, а также изготовит для коллекционеров 12 экземпляров E-Type.