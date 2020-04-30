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30 апреля • обновлено в 18:13
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Geely создала соперника большому внедорожнику Toyota

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Китайский автопром активно осваивает новые сегменты. Новый кроссовер Geely HaoYue – самый большой SUV компании. По размерам сравним с Toyota Highlander, который и станет главным соперником.

За самым большим кроссовером Джили мы следим уже давно, но автопроизводитель только сейчас раскрыл все фото машины и рассказал о необычных фишках. Длина/ширина/высота равны 4835/1900/1780 мм при колесной базе в 2815 мм. Клиренс составляет приличные 190 мм.

Большой кроссовер Geely HaoYue 2020 полностью рассекретили

Большой кроссовер Geely HaoYue 2020 полностью рассекретили

global.geely.com

Однако информации об использовании полноприводной трансмиссии пока нет. Скорее всего, новый Geely HaoYue 2020 окажется исключительно переднеприводным авто – машины с 4х4 в Китае не пользуются высоким спросом. Но в итоге компания может нас удивить, особенно учитывая, что в дальнейшем новинка станет глобальной моделью.

Большой кроссовер Geely HaoYue 2020 полностью рассекретили

Большой кроссовер Geely HaoYue 2020 полностью рассекретили

global.geely.com

Большой кроссовер Geely HaoYue 2020 полностью рассекретили

Большой кроссовер Geely HaoYue 2020 полностью рассекретили

global.geely.com

Дизайн получился очень брутальным, благодаря этому крупный китайский кроссовер выглядит крепким и кажется надежным, даже если это не имеет никакого отношения к практике. Салон Geely HaoYue также показали в деталях. Дизайн с крупными элементами соответствует внешности, а минимальный набор кнопок добавляет технологичности.

Большой кроссовер Geely HaoYue 2020 полностью рассекретили

Большой кроссовер Geely HaoYue 2020 полностью рассекретили

global.geely.com

Большой кроссовер Geely HaoYue 2020 полностью рассекретили

Большой кроссовер Geely HaoYue 2020 полностью рассекретили

global.geely.com

Интересная особенность – уникальный надувной матрас, который компания заказала специально для новой модели. Его можно расположить на спинках сложенных кресел второго и опционального третьего ряда. Таким образом, в автомобиле можно устроить большое и комфортное спальное место. Задел для длительных путешествий очевиден, хорошая идея.

Большой кроссовер Geely HaoYue 2020 полностью рассекретили

Большой кроссовер Geely HaoYue 2020 полностью рассекретили

global.geely.com

Большой кроссовер Geely HaoYue 2020 полностью рассекретили

Большой кроссовер Geely HaoYue 2020 полностью рассекретили

global.geely.com

Большой кроссовер Geely HaoYue 2020 полностью рассекретили

Большой кроссовер Geely HaoYue 2020 полностью рассекретили

global.geely.com

Пока известно о двух моторах: объемом 1,5 л на 177 л.с. и 1,8 л мощностью 184 л.с. В качестве опций доступны адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша (которую на фото красиво рекламируют наравне с матрасом) и целый комплекс камер для работы различных ассистентов. Цену пока не объявили, но наиболее сильные соперники на китайском рынке предлагаются в диапазоне от 12,6 до 34 тыс. долларов. Видимо, новый Джили ХаоЮэ окажется где-то посередине.

Toyota Highlander – один из соперников Geely HaoYue

Toyota Highlander – один из соперников Geely HaoYue

toyota.com

Chery Tiggo 8 – один из соперников Geely HaoYue

Chery Tiggo 8 – один из соперников Geely HaoYue

cheryinternational.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае появился неоднозначный соперник Toyota Land Cruiser 200.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто новые авто кроссовер внедорожник Geely китайский автомобиль
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