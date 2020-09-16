Автомобиль патрульной полиции стал донором для 'битка' из США

В Украине довольно необычным образом прибегли к ремонту битого автомобиля, купленного в США. Как минимум одну единицу комплектующих он получил от "полицейского донора".

Фото машины опубликовал пользователь Facebook Алексей Павловский.

Как видно, на кроссовер Mitsubishi Outlander, который находится на стадии восстановления, установили дверь от кроссовера Mitsubishi патрульной полиции Украины.

Версий о том, как дверь от полицейского авто оказалась на гражданской машине, много, но очевидно одно – "битку" эта деталь досталась от точно такого же авто – полицейского "битка".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на аукционе в США продали "биток" с пробегом 1,3 млн км.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!