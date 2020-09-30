Audi A3 Sportback обзавелся гибридной версией

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
1,5 т.
Audi A3 Sportback обзавелся гибридной версией

Компания Audi пополнила семейство A3 новой гибридной версией компактного хэтчбека A3 Sportback.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. После недавней презентации A3 Sportback версией с ГБО, в Ингольштадте подготовили новую экологическую версию с гибридным силовым агрегатом PHEV.

2021 Audi A3 Sportback 40 TFSI-e. Фото:

Audi A3 Sportback 40 TFSI-e способен преодолеть исключительно на электричестве до 78 км. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой в состав которой входит 4-цилиндровый турбированный бензиновый мотор 1.4 TFSI. Он развивает мощность 150 л.с., а крутящий момент в 250 Нм доступен в диапазоне от 1550 до 3500 об/мин. В паре с ним работает электромотор мощность 80 кВт (109 л.с.), который имеет в своем арсенале 330 Нм крутящего момента, доступных непосредственно после старта.

2021 Audi A3 Sportback 40 TFSI-e. Фото:

Питание для электромотора обеспечивает новая литий-ионная батарея энергоемкостью 13 кВтч. Для ее зарядки можно использовать обычную домашнюю электросеть на 230В – на полную зарядку потребуется 4 часа.

2021 Audi A3 Sportback 40 TFSI-e. Фото:

Суммарная мощность такого тандема достигает 204 л.с. и 350 Нм. Вся эта мощь передается к передним ведущим колесам посредством 6-ступенчатой роботизированной коробки передач S tronic. От 0 до 100 км/ч автомобиль способен разгоняться за 7,6 секунд, а максимальная скорость достигает 227 км/ч. По данным производителя средний расход топлива по циклу WLTP составляет всего 1,4-1,5 л/100 км.

2021 Audi A3 Sportback 40 TFSI-e. Фото:

A3 Sportback 40 TFSI e появится в продаже в Европе в конце нынешнего года. В Германии новинку оценили в 37471 евро, но благодаря государственной поддержке покупатели получат компенсацию в размере 6750 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Audi расширяет ассортимент купеобразных кроссоверов.

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