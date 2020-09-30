Audi A3 Sportback обзавелся гибридной версией

Компания Audi пополнила семейство A3 новой гибридной версией компактного хэтчбека A3 Sportback.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. После недавней презентации A3 Sportback версией с ГБО, в Ингольштадте подготовили новую экологическую версию с гибридным силовым агрегатом PHEV.

Audi A3 Sportback 40 TFSI-e способен преодолеть исключительно на электричестве до 78 км. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой в состав которой входит 4-цилиндровый турбированный бензиновый мотор 1.4 TFSI. Он развивает мощность 150 л.с., а крутящий момент в 250 Нм доступен в диапазоне от 1550 до 3500 об/мин. В паре с ним работает электромотор мощность 80 кВт (109 л.с.), который имеет в своем арсенале 330 Нм крутящего момента, доступных непосредственно после старта.

Питание для электромотора обеспечивает новая литий-ионная батарея энергоемкостью 13 кВтч. Для ее зарядки можно использовать обычную домашнюю электросеть на 230В – на полную зарядку потребуется 4 часа.

Суммарная мощность такого тандема достигает 204 л.с. и 350 Нм. Вся эта мощь передается к передним ведущим колесам посредством 6-ступенчатой роботизированной коробки передач S tronic. От 0 до 100 км/ч автомобиль способен разгоняться за 7,6 секунд, а максимальная скорость достигает 227 км/ч. По данным производителя средний расход топлива по циклу WLTP составляет всего 1,4-1,5 л/100 км.

A3 Sportback 40 TFSI e появится в продаже в Европе в конце нынешнего года. В Германии новинку оценили в 37471 евро, но благодаря государственной поддержке покупатели получат компенсацию в размере 6750 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Audi расширяет ассортимент купеобразных кроссоверов.