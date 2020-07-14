Долгожданный электрокар Jaguar напугает Mercedes в следующем году

К концу этого года Jaguar должен был представить новое поколение роскошного седана XJ, который готовится уже не один год, но, по данным британских СМИ, его премьеру отложили на конец 2021 года.

Причина такого решения, как сообщает журнал Autocar, – пандемия COVID-19.

Впрочем, для самой компании в этом нет ничего критичного: наоборот, за это время Jaguar проработает модель до мельчайших деталей. Британцы обещают, что, преемник будет значительно отличаться от XJ нынешнего поколения (на фото сверху - фрагмент дизайна будущей модели). Более того, он "будет чем-то особенным", подчеркивает производитель.

Новый Jaguar XJ должен стать роскошным высокотехнологичным электрическим седаном, который будет представлять собой интересную альтернативу немецким моделям вроде предстоящей "электрички" Mercedes EQS. При этом новинку планируют сделать самым спортивным автомобилем в своем сегменте с выдающимися характеристиками. По слухам, об этом позаботятся четыре электродвигателя (мощностью до 200 л.с. каждый), батарея емкостью 100 кВтч и полный привод.

Ожидается, что электрокар построят на новой платформе MLA Jaguar Land Rover; а производством модели займется завод Castle Bromwich в Великобритании.

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