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9 июня • обновлено в 13:35
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Какие машины без налогов выбирают украинцы: ТОП-5 моделей

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Украинцы в мае 2020 года зарегистрировали 943 электромобиля, за которые не нужно платить налоги. Это приблизительно на треть превысило прошлогодний результат. Новых авто в мае зарегистрировали около 6 тысяч.

Акциз и НДС для электромобилей отменены до 2022 года включительно, поэтому украинские автомобилисты все чаще обращают внимание на покупку электротранспорта, в том числе из-за рубежа. По данным УкрАвтопром, 883 электромобиля из 943 оказались подержанными.

Chevrolet Bolt

Chevrolet Bolt

Chevrolet

ТОП-5 электромобилей в мае:

  1. Nissan Leaf – 282 шт.

  2. Tesla Model S – 136 шт.

  3. Tesla Model 3 – 128 шт.

  4. Chevrolet Bolt – 50 шт.

  5. Tesla Model X – 45 шт.

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Лидером рынка остается Ниссан Лиф, но кроме него в пятерке наиболее популярных электрокаров оказалось три модели Тесла. В коммерческом секторе в мае оказались только б/у электромобили, где лидером традиционно стал Renault Kangoo Z.E.

Nissan Leaf

Nissan Leaf

Nissan

Напомним, недавно OBOZREVATEL показывал необычный способ зарядки Tesla Model 3 во время движения.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
электромобили рынок новые авто б/у автомобиль авто
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