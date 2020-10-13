Audi и FAW основали СП по выпуску электромобилей

Для расширения своего присутствия на китайском рынке компания Audi подписала меморандум о сотрудничестве с машиностроительным гигантом FAW.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Немецкая компания Audi объединит свои усилия для совместного производства электромобилей на базе электрической платформы Premium Platform Electric (PPE). Меморандум о взаимопонимании был подписан во время немецко-китайской автомобильной конференции в Чанчуне, на севере Китая.

Платформа PPE разработана совместно со специалистами компании Porsche. Выпуск электромобилей на ее основе начнется на СП с китайской компанией FAW в 2024 году.

Это не первый совместный проект с FAW, реализованный компанией Audi в Китае. В Поднебесной уже производится полностью электрический кроссовер Q2L e-tron, а также подключаемый гибрид A6L TFSI e. Кроме того, в конце сентября в Чанчуне началось производство новой модели Audi e-tron.

В ближайшие годы Audi предложит или локализует в Китае другие полностью электрические модели семейства e-tron. Планируется, что уже к 2025 году примерно треть продаж Audi в Китае будут составлять электрифицированные автомобили.

С января по сентябрь 2020 года Audi поставила клиентам в Китае 512 081 автомобиль, что на 4,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Несмотря на пандемию, это лучший показатель за 30 лет работы компании на китайском рынке.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Audi представила новый электромобиль семейства e-tron.