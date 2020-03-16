В России начали срочно строить больницу для зараженных коронавирусом. Видео

В Москве (Россия) начали срочное строительство мобильной инфекционной больницы из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

Как передает Телеграм-канал "Коронавирус. Оперштаб Москвы", стройка началась на Калужском шоссе.

Сообщается, что больница будет рассчитана на 500 мест и предназначена для размещения больных коронавирусом. Новое здание построят в дополнение к больнице в Коммунарке и инфекционной клинической больнице №1.

Коронавирус в России

Напомним, что в России состоянием на 16 марта общее число инфицированных достигло 63 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков признал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции может серьезно повлиять на мировую экономику.

Отметим, что Россия со вторника, 17 марта, решила приостановить железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой в связи с распространением в мире коронавируса. Позже об аналогичном решении касательно украинских поездов заявила и Беларусь.

В московском медицинском центре в районе Коммунарки, куда помещают пациентов с подозрением на коронавирус, с крыши больницы упал медработник.

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