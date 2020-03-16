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В России начали срочно строить больницу для зараженных коронавирусом. Видео

3.1т
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В Москве (Россия) начали срочное строительство мобильной инфекционной больницы из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

Как передает Телеграм-канал "Коронавирус. Оперштаб Москвы", стройка началась на Калужском шоссе.

Сообщается, что больница будет рассчитана на 500 мест и предназначена для размещения больных коронавирусом. Новое здание построят в дополнение к больнице в Коммунарке и инфекционной клинической больнице №1.

Коронавирус в России

Коронавирус в России

Напомним, что в России состоянием на 16 марта общее число инфицированных достигло 63 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков признал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции может серьезно повлиять на мировую экономику.

  • Отметим, что Россия со вторника, 17 марта, решила приостановить железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой в связи с распространением в мире коронавируса. Позже об аналогичном решении касательно украинских поездов заявила и Беларусь.

  • В московском медицинском центре в районе Коммунарки, куда помещают пациентов с подозрением на коронавирус, с крыши больницы упал медработник.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Россия Москва
Тег
Новости России
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Махно Володимир
Махно Володимир
интересно, кaцaпы смогут построить больницу за 5 дней как китайцы(китайцы за 10 дней построили на 1000 чел, а у русских всего 500 мест)??? или русские aлкaши на начальном уровне уже начнут paзвopoвывать все ???
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Журба Валентина
Журба Валентина
Еще один вопрос - в Китае был смысл строить 2 больнице в Ухане, потому, что знали где находится эпицентр...В случае с РФ - полыхнуть может где угодно, и скорей всего в Сибири - близость Китая, хреновая медицина в сочетании с изношенной коммуналкой и большим частным сектором (сортиры на улице). Москва может и отобьется, Питер - тоже. Сырьевые мегаполисы и города - возможно. В зависимости от местной власти. В Нижний Уренгой-Салехард верю. В Омск и Якутск - не очень. Владик - порт... Но все таки цивилизация. Вопрос - что делать остальным и кого эта больница спасет в Сибири?
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Петров Сергей
Петров Сергей
Журба Валентина, да, больницы это лишнее. Практика показывает эффективность санжарского метода борьбы с короновирусом.
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Журба Валентина
Журба Валентина
говорят Собянин уже масочками спекульнул
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Журба Валентина
Журба Валентина
фил филька, и что, от этого Собакин стал честным человеком?
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фил филька
фил филька
Журба Валентина, по ходу в Украине точно спекульнул: Обозреватель: "Коронавирус в Киеве: масок нет, но аптеки придумали альтернативу 19:28, 12.03.2020" )))
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