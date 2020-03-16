У Росії почали терміново будувати лікарню для заражених коронавірусом. Відео

У Москві (Росія) почали термінове будівництво мобільного інфекційної лікарні через загрозу поширення коронавірусу COVID-19.

Як передає телеграм-канал "Коронавірус. Оперштаба Москви", будівництво розпочалося на Калузькому шосе.

Повідомляється, що лікарня буде розрахована на 500 місць і призначена для розміщення хворих коронавірусом. Нову будівлю побудують на додаток до лікарні в "Комунарці" і інфекційній клінічній лікарні №1.

Коронавірус в Росії

Нагадаємо, що в Росії станом на 16 березня загальна кількість інфікованих досягла 63 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков визнав, що ситуація з поширенням коронавірусної інфекції може серйозно вплинути на світову економіку.

Відзначимо, що Росія з вівторка, 17 березня, вирішила призупинити залізничне сполучення з Україною і Молдовою в зв'язку з поширенням у світі коронавірусу. Пізніше про аналогічне рішення щодо українських поїздів заявила і Білорусь.

У московському медичному центрі в районі Комунарка, куди поміщають пацієнтів з підозрою на коронавірус, з даху лікарні впав медпрацівник.

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