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У Росії почали терміново будувати лікарню для заражених коронавірусом. Відео

3.1т
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У Москві (Росія) почали термінове будівництво мобільного інфекційної лікарні через загрозу поширення коронавірусу COVID-19.

Як передає телеграм-канал "Коронавірус. Оперштаба Москви", будівництво розпочалося на Калузькому шосе.

Повідомляється, що лікарня буде розрахована на 500 місць і призначена для розміщення хворих коронавірусом. Нову будівлю побудують на додаток до лікарні в "Комунарці" і інфекційній клінічній лікарні №1.

Коронавірус в Росії

Коронавірус в Росії

Нагадаємо, що в Росії станом на 16 березня загальна кількість інфікованих досягла 63 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков визнав, що ситуація з поширенням коронавірусної інфекції може серйозно вплинути на світову економіку.

  • Відзначимо, що Росія з вівторка, 17 березня, вирішила призупинити залізничне сполучення з Україною і Молдовою в зв'язку з поширенням у світі коронавірусу. Пізніше про аналогічне рішення щодо українських поїздів заявила і Білорусь.

  • У московському медичному центрі в районі Комунарка, куди поміщають пацієнтів з підозрою на коронавірус, з даху лікарні впав медпрацівник.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
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Махно Володимир
Махно Володимир
интересно, кaцaпы смогут построить больницу за 5 дней как китайцы(китайцы за 10 дней построили на 1000 чел, а у русских всего 500 мест)??? или русские aлкaши на начальном уровне уже начнут paзвopoвывать все ???
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Журба Валентина
Журба Валентина
Еще один вопрос - в Китае был смысл строить 2 больнице в Ухане, потому, что знали где находится эпицентр...В случае с РФ - полыхнуть может где угодно, и скорей всего в Сибири - близость Китая, хреновая медицина в сочетании с изношенной коммуналкой и большим частным сектором (сортиры на улице). Москва может и отобьется, Питер - тоже. Сырьевые мегаполисы и города - возможно. В зависимости от местной власти. В Нижний Уренгой-Салехард верю. В Омск и Якутск - не очень. Владик - порт... Но все таки цивилизация. Вопрос - что делать остальным и кого эта больница спасет в Сибири?
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Петров Сергей
Петров Сергей
Журба Валентина, да, больницы это лишнее. Практика показывает эффективность санжарского метода борьбы с короновирусом.
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Журба Валентина
Журба Валентина
говорят Собянин уже масочками спекульнул
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Журба Валентина
Журба Валентина
фил филька, и что, от этого Собакин стал честным человеком?
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фил филька
фил филька
Журба Валентина, по ходу в Украине точно спекульнул: Обозреватель: "Коронавирус в Киеве: масок нет, но аптеки придумали альтернативу 19:28, 12.03.2020" )))
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