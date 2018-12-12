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''Желтые жилеты'' добрались до Польши: что требуют

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В среду, 12 декабря, польские фермеры в желтых жилетах заблокировали одну из важнейших дорог в Европе, проходящую от границы с Украиной в Германию.

Как сообщает польское издание RMF24, речь идет о трассе А2, проезд по которой перекрыли несколько автомобилей, установленных поперек дороги.

Таким образом протестующие потребовали эффективного решения аграрных проблем в стране, особенно тех, которые связаны с угрозой от африканской чумы свиней.

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''Желтые жилеты'' добрались до Польши: что требуют

rmf24.pl

Кроме того, люди добиваются установления пошлин на товары из Украины, а также выплаты компенсаций за потерянных в результате болезни животных.

"Из Украины к нам можно ввозить продукты, выращенные при помощи запрещенных у нас химических удобрений. Требуем обозначения всех польских и украинских продуктов", — заявили участники акции.

''Желтые жилеты'' добрались до Польши: что требуют

rmf24.pl

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''Желтые жилеты'' добрались до Польши: что требуют

rmf24.pl

Они требовали приезда премьера страны на место протеста и заявили, что готовы блокировать дорогу бессрочно. Полиция, в свою очередь, отмечает, что действия "желтых жилетов" являются незаконными.

Во второй половине дня фермеры согласились разблокировать дорогу и передали правительству свои требования.

''Желтые жилеты'' добрались до Польши: что требуют

rmf24.pl

''Желтые жилеты'' добрались до Польши: что требуют

rmf24.pl

''Желтые жилеты'' добрались до Польши: что требуют

rmf24.pl

''Желтые жилеты'' добрались до Польши: что требуют

rmf24.pl

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября во Франции начались протесты против повышения цен на топливо. Тогда по всей стране в протестных мероприятиях приняли участие более 120 тыс. человек, одетых в желтые жилеты.

8 декабря в Париже продолжились протесты, которые переросли в столкновения с силовиками. В тот день протестовали свыше 125 тысяч человек, а также десятки человек получили ранения.

Служба безопасности Украины заявила, что Москва причастна к беспорядкам в Париже - вывод был сделан на основе фотографии двух активистов в желтых жилетах с флагом "ДНР".

В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что французские власти проверяют информацию о том, что Россия может быть причастна к массовым протестным акциям и беспорядкам на фоне демонстраций "желтых жилетов".

Место
Польша
Теги
протестУкраинафотографии
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