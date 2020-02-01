Катастрофа МАУ, Третья Мировая и смертельный вирус: каким мир запомнит "адский" январь-2020

Первый месяц 2020 года запомнился всему миру прежде всего многочисленными катастрофами и катаклизмами. США и Иран едва не начали Третью мировую войну, в Китае разразилась эпидемия нового смертоносного вируса, а в Калифорнии разбился легендарный баскетболист Коби Брайант.

Подробно о том, как прошел "адский январь" – в материале OBOZREVATEL.

"Адский" январь reddit.com

Пожары в Австралии

Хотя для Австралии лесные пожары – не редкость, но январский огненный шторм стал рекордным по своей силе. То, что началось осенью 2019 года как серия относительно небольших возгораний, превратилось в настоящую экологическую катастрофу.

Из-за лесных пожаров в Австралии погибло около 25 человек, еще десятки пропали без вести. Огонь уничтожил более 1400 домов. Около полумиллиарда представителей фауны погибли от лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс, треть популяции австралийских коал была уничтожена.

В середине января в Австралии наконец-то начались дожди. Однако новая проблема страны в том, что они стремительно переросли в настоящую бурю, которая угрожает наводнениями и потопами ряду австралийских штатов.

Наводнение в Австралии

Наводнение в Австралии

Наводнение в Австралии

Коронавирус

Коронавирус 2019-nCoV обнаружили еще в конце 2019 года – в декабре китайские власти впервые заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Но эпидемия этого заболевания пришлась уже на январь 2020 года. К тому же, именно в январе было подтверждено, что коронавирус может передаваться напрямую от человека к человеку, что на порядок увеличило его опасность.

По состоянию на 31 января 2020 года в мире было зарегистрировано 9776 случаев заражения. Новый вирус убил уже 213 человек. Случаи заражения были зафиксированы в Южной Корее, Японии, Гонконге и Таиланде, в Малайзии и на острове Шри-Ланка. Есть зараженные в Австралии, Франции и Малайзии, в Германии и Финляндии. Несколько заболевших были обнаружены в США и Канаде.

Уровень распространения коронавируса стремительно растет Daily Mail

В Китае город Ухань, главный источник эпидемии, а также близлежащие города, были закрыты на строжайший карантин. Любое сообщение с внешним миром было прекращено, людям категорически запретили покидать карантинные населённые пункты "без особых причин".

Гибель Коби Брайанта

Легендарный баскетболист, игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант разбился на вертолете 26 января 2020 года. На борту потерпевшего крушение "Сикорского" вместе с Брайантом находилась его 13-летняя дочь Джанна.

Место гибели Коби Брайанта TMZ

Место гибели Коби Брайанта TMZ

Место гибели Коби Брайанта TMZ

Место гибели Коби Брайанта TMZ

Новости Показана вся жизнь Коби Брайанта в одной картинке

Это событие погрузило в траур весь спортивный мир. Во многих странах начались различные флешмобы в память о Коби Брайанте, с теплыми словами в его честь выступило множество звезд спорта, моды, кино и телевидения.

Извержение вулкана на Филиппинах

Извержение вулкана Тааль, который находится рядом со столицей Филлипин Манилой, началось 13 января. Выпуская фонтаны лавы километровой высоты, Тааль усыпал пеплом и кусками породы близлежащие города. В округе вулкана было зарегистрировано почти пятьсот землетрясений, а самому извержению присвоили четвертый уровень угрозы из пяти возможных.

Власти страны были вынуждены эвакуировать сорок тысяч человек в двести временных специальных центров. Международный аэропорт Манилы приостановил свою работу на неопределенный срок, отменив более пятисот рейсов.

Война Ирана и США

3 января иранский генерал сил специального назначения КСИР Касем Сулеймани был убит. По личному приказу президента США Дональда Трампа американские военно-воздушные силы нанесли удар управляемой ракетой по двум автомобилям, в одном из которых находился Сулеймани. Эта операция начала новый виток конфликта между США и Ираном.

Тегеран ответил массированным ракетным ударом по базам американской армии. Американцы начали накапливать свои силы на Ближнем востоке, перебрасывая туда подкрепления. Обе стороны озвучивали угрозы друг другу. Учитывая то, что США является ядерной державой, а вокруг возможного наличия у Ирана ядерного оружия давно ходит много слухов, мир замер в ожидании возможного начала Третьей Мировой войны.

В Ираке атаковали базы США Протесты в мире

В Ираке атаковали базы США Протесты в мире

В Ираке атаковали базы США Протесты в мире

В Ираке атаковали базы США Протесты в мире

Новости Палата представителей США запретила Трампу бомбить Иран

Однако уже 9 января в своем обращении к нации Дональд Трамп фактически поставил войну на паузу, заявив, что Америка продолжит давить на Иран санкциями, но не будет применять силу, пока это возможно. После этого конфликт вновь вернулся в вялотекущую фазу.

Сбитый "Боинг" МАУ

8 января 2020 года над Тегераном был сбит самолет компании "Международные авиалинии Украины" Boeing 737−800. Это была самая крупная авиакатастрофа Украины за все годы независимости.

Изначально Иран старательно отрицал свою причастность к катастрофе, заявляя, что причиной была техническая неисправность самолета. И только в ночь на 11 января иранские власти официально признали: украинский "Боинг" был сбит ПВО КСИР, двумя ракетами, выпущенными из ЗРК "Тор-М1" российского производства. В Корпусе стражей Исламской революции заявили что якобы приняли самолет за американскую крылатую ракету.

На борту Boeing 737−800 было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Из них – 11 украинцев:

Наумкин Алексей Евгеньевич;

Гапоненко Владимир Иванович;

Хоменко Сергей Анатольевич.

Статник Екатерина Олеговна;

Матьков Игорь Валерьевич;

Микитюк Мария Михайловна;

Лихно Денис Михайлович;

Овчарук Валерия Евгеньевна;

Сологуб Юлия Николаевна.

Ольга Кобюк;

Алена Малахова.

Прощание с погибшими украинцами скриншот видео

Прощание с погибшими украинцами скриншот видео

Прощание с погибшими украинцами скриншот видео

Прощание с погибшими украинцами скриншот видео

Прощание с погибшими украинцами скриншот видео

Землетрясение в Турции

Серия разрушительных землетрясений в Турции началась 11 января. Первые подземные толчки произошли в турецкой столице, Стамбуле. Их мощность составила 4,9 балла по шкале Рихтера. Вскоре после этого, 24 января, в восточной части Турции началось землетрясение с магнитудой 6,8. Катаклизм погубил более 30 человек, еще 1243 человека пострадали, ряд зданий был разрушен.

В Турции из-за землетрясения погибли люди

В Турции из-за землетрясения погибли люди

Третье, заключительное январское землетрясение обрушилось на Турцию 28 января. Толчки мощностью в 4,8 балла зафиксировали в районе Кыркагач, провинция Маниса.

Наводнение в Бразилии

Масштабные наводнения и оползни, которые разразились в Бразилии в январе, к началу февраля унесли жизни 63 человек. Четыре тысячи жителей юго-восточных штатов страны остались без крыши над головой, еще 30 тысяч были эвакуированы.

При этом синоптики озвучивают неутешительные прогнозы. В ближайшее время обильные осадки будут продолжаться, а опасность новых оползней все еще остается крайне высокой.

Наводнения в Бразилии noticias.uol.com.br

Наводнения в Бразилии noticias.uol.com.br

Наводнения в Бразилии noticias.uol.com.br

Наводнения в Бразилии noticias.uol.com.br

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года выяснилось, что пенсии украинцев могут оказаться под угрозой. Проблема в рекордном дефиците Пенсионного фонда.

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