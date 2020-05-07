Выпустили коронавирус? Что известно о скандальной лаборатории в Ухане

Американские медиа продолжают публиковать расследования о скандальной китайской лаборатории в Ухане, которую власти США обвинили в якобы намеренном распространении коронавируса COVID-19.

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Как пишет CNN, она принадлежит филиалу Уханьского института вирусологии, управляемой центральным правительством Китайской академии наук. Это единственный такой центр на материковой части страны, оснащенный самым высоким уровнем биоконтроля (BSL-4).

Такие лаборатории предназначены для изучения наиболее опасных в мире патогенных микроорганизмов – которые представляют высокий риск передачи, часто приводят к летальному исходу и чаще всего не имеют надежного лечения. К таким и относятся коронавирусы.

Отмечается, что лаборатория в Ухане была создана после эпидемии смертельно опасного острого респираторного синдрома (SARS), которая охватила Китай и другие части Азии в 2002 и 2003 годах. После того, как китайское правительство стало свидетелем губительного для населения действия SARS, оно приняло решение создать BSL-4 лабораторию для лучшей подготовки страны к будущим вспышкам инфекционных заболеваний. В частности, учреждение, которое сможет диагностировать, исследовать и разрабатывать противовирусные препараты и вакцины для новых патогенов.

Уханьская национальная лаборатория биобезопасности была спроектирована и построена при поддержке Франции. На полную она заработала в январе 2018 года. Как пишет издание, в китайских СМИ событие освещалось как достойное национальной гордости.

"Лаборатория предоставит нашей стране полноценную международную систему биобезопасности, и китайские научные исследователи смогут изучать наиболее опасные в мире патогенные микроорганизмы в своей собственной лаборатории", – говорилось в заявлениях правительства в то время.

Институт вирусологии в Ухане

С тех пор ведущий вирусолог лаборатории Ши Чжэнли, известная как "летучая мышь" Китая, в течение многих лет проводила экспедиции по поиску вирусов в пещерах летучих мышей. Вместе с командой она изучила коронавирусы, которые переносятся с помощью этих животных.

В начале февраля Ши и ее коллеги опубликовали статью в авторитетном научном журнале Nature. Они заявили о том, что новый тип коронавируса COVID-19 на уровне всего генома на 96% идентичен коронавирусу летучей мыши, который ранее был обнаружен у подковообразных летучих мышей в южной провинции Китая Юньнань. Ссреди других предположений, эта работа тоже стала поводом для обвинений в адрес Китая о "выпуске" смертельного вируса из лаборатории.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Уханьском институте вирусологии заявили, что никакого отношения к созданию коронавируса не имеют. А тот факт, что первая вспышка болезни произошла в нескольких сотнях метров от лаборатории – случайность.

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