Вторая страна Европы объявила о завершении эпидемии COVID-19

В Черногории объявили о завершении эпидемии коронавируса.
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На протяжении последних 28 дней в стране не обнаружили новых случаев заражения, а все заболевшие выздоровели, сообщает "Радіо свобода".
Согласно онлайн-счетчику worldometers, в Черногории коронавирусной инфекцией переболело 324 человека, девять пациентов скончалось.
Так, страна стала второй в Европе, победившей заболевание. Ранее о завершении эпидемии сообщили в Словении.
Черногория
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Новой Зеландии остался всего один пациент с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции COVID-19.
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