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3 июня • обновлено в 06:51
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Вторая страна Европы объявила о завершении эпидемии COVID-19

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В Черногории объявили о завершении эпидемии коронавируса.

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На протяжении последних 28 дней в стране не обнаружили новых случаев заражения, а все заболевшие выздоровели, сообщает "Радіо свобода".

Согласно онлайн-счетчику worldometers, в Черногории коронавирусной инфекцией переболело 324 человека, девять пациентов скончалось.

Так, страна стала второй в Европе, победившей заболевание. Ранее о завершении эпидемии сообщили в Словении.

Черногория

Черногория

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Новой Зеландии остался всего один пациент с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции COVID-19.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Черногория
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